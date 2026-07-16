Presentan modelo de sanidad de Jalisco como caso de éxito nacional

El modelo de la Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (ASICA), posicionó a Jalisco como referente nacional durante el IV Congreso Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria , al ser presentado como un caso de éxito en la prevención y reducción de riesgos fitozoosanitarios y en la construcción de una política pública permanente para fortalecer la sanidad e inocuidad del campo.

Por segundo año consecutivo, el estado participó en este encuentro nacional organizado por el Consejo Nacional Agropecuario, un espacio que reunió a autoridades, especialistas y representantes del sector para analizar los retos y oportunidades en materia de sanidad e inocuidad, fundamentales para la producción de alimentos seguros, la apertura de mercados y la protección del patrimonio agroalimentario del país.

Acciones clave para la protección del patrimonio agroalimentario

Armando César López Amador, Director General de la ASICA, como parte del panel "El papel de los estados en la sanidad e inocuidad agroalimentaria. Casos de éxito", destacó que la Agencia se consolidó como una institución referente a nivel nacional por su trabajo en la protección de la sanidad vegetal, la salud animal, acuícola y pesquera.

"Que el tema de la sanidad y la inocuidad se establecieran en Jalisco como un tema de política pública permanente, que trascendiera la administración en turno y trascendió, no es un tema de ocurrencia, no es un tema de política sexenal, trascendió y hoy ya estamos en la segunda administración" , subrayó.

López Amador añadió que la labor de la ASICA contribuye a proteger el patrimonio agroalimentario de Jalisco mediante acciones permanentes de prevención, vigilancia y atención de riesgos fitozoosanitarios; así como en el fortalecimiento de la inocuidad de los alimentos que se producen en la entidad.

Entre las principales acciones que desarrolla la Agencia de Sanidad destacan las campañas de diagnóstico, inspección y vigilancia epidemiológica; el impulso a programas de fomento y sustentabilidad; así como la supervisión del tránsito de animales, productos y subproductos de origen animal y vegetal mediante la Red Estatal de Puntos de Verificación e Inspección.

Asimismo, la ASICA brinda orientación técnica para fortalecer la inocuidad en rastros municipales con la implementación de buenas prácticas y bienestar animal, además de promover la recolección y manejo adecuado de envases vacíos de agroquímicos.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco reafirma su compromiso de impulsar un campo más competitivo, sostenible y seguro, mediante políticas públicas que fortalezcan la sanidad e inocuidad agroalimentaria en beneficio de las y los productores, así como de las personas consumidoras en México y el extranjero.

Para saber más:

Jalisco es el único estado que cuenta con una Agencia de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. La ASICA inició operaciones en 2020, con fundamento en la Ley Agroalimentaria del Estado, publicada en 2019, consolidándose como un modelo institucional único en México.

NG