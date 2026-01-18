Reportan movilización policíaca en Lázaro Cárdenas por el hallazgo de un cuerpo

La mañana de este domingo la movilización de distintas unidades de seguridad y emergencias alertaron a las y los tapatíos, tras correrse la información, sin mayores datos, de "una persona tendida en Lázaro Cárdenas".

La Policía Estatal, a través de la Secretaría de Seguridad, explicó que fue a partir de un reporte al número de emergencias 911, en el cual se informó sobre una persona inconsciente en el paso a desnivel en Calzada Lázaro Cárdenas y Paseo de la Arboleda, en la Colonia Jardines del Bosque, en Guadalajara, que se movilizaron las distintas corporaciones.

Entre ellos se encontraron las unidades de la Policía Estatal Preventiva, las cuales se trasladaron al cruce, donde localizaron a un hombre inconsciente, con un cordón atado al cuello, tendido boca abajo en una área verde a un costado del arroyo vehicular, por lo que se activó el protocolo de primer respondiente y se solicitó de inmediato la presencia de servicios médicos.

Tras la valoración del personal de la Cruz Roja, se confirmó que el hombre, quien aparentaba entre 35 y 40 años, ya no contaba con vida. De manera preliminar, se indicó que tenía cerca de 8 horas de evolución cadavérica y que el cordón estaba atado al cuello y a las raíces de un árbol.

Hasta el momento se desconocen las condiciones en las que el hombre perdió la vida o si atentó contra él mismo. El hecho tendrá que ser investigado por el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Estatal a quien se le notificó del hecho para solicitar mando y conducción.

El cuerpo del hombre fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, donde se le practicará la autopsia de ley para establecer las causas legales del fallecimiento, y donde permanecerá en espera de que sea reconocido por algún familiar.

