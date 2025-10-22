Reportan explosión en finca que resguardaba combustible en Tequila

La tarde de este miércoles elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tequila y de su homólogo estatal realizaron labores para sofocar un incendio registrado en una finca particular donde aparentemente se almacenaba combustible.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:00 horas en la comunidad de Santa Ana, aunque la fuerte columna de humo alertó a comunidades vecinas.

De inmediato los bomberos municipales procedieron con su personal al combate del fuego derivado de la explosión, apoyados por la Unidad Estatal con una motobomba de 20 mil litros y tres oficiales.

El fuego se combate con espuma, debido a que este agente sofoca las llamas al aislar el combustible del oxígeno, evitando la reignición y propagación, informó la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco (UEPCBJ).

En el sitio varios contenedores de hidrocarburos fueron consumidos por el fuego, aunque hasta ahora se desconoce si de forma legal.

"No se reportan personas lesionadas. La situación está bajo control, aunque aún se trabaja en algunos puntos con presencia de fuego para su total extinción. Se mantiene la coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tequila y autoridades de seguridad", finalizó la UEPCBJ en espera de nuevas actualizaciones respecto del hecho.

YC