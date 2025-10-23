Llegar a Guadalajara desde el Aeropuerto será más fácil que nunca. El nuevo servicio shuttle del Aeropuerto Internacional de Guadalajara conecta con el Centro Histórico de Guadalajara, la Nueva Central Camionera, Expo Guadalajara y la Glorieta La Minerva; todos destinos de alta demanda. Además, se anunció que el servicio ampliará su ruta hasta el Parque Revolución, mejor conocido como el Parque Rojo, ubicado en la intersección de la avenida Juárez y Federalismo. Esto como una opción adicional a los taxis autorizados, el servicio de renta de autos o las rutas de transporte público que conectan el aeropuerto con la ciudad, una manera cómoda, fácil y accesible para los usuarios del aeropuerto, nacionales o extranjeros, que minimiza en medida de lo posible todas las dificultades que puedan surgir en los traslados.

Cada servicio implementado en el Aeropuerto de Guadalajara forma parte del compromiso con la mejora continua y con ofrecer una experiencia moderna y eficiente a los usuarios. El nuevo servicio de Shuttle es una optimización que facilita la movilidad y comodidad de los visitantes, reafirmando que el aeródromo no solo es vanguardista, sino que evoluciona permanentemente para, más que cumplir, superar las expectativas de los viajeros.

El ticket individual tiene un costo de tan solo $150 y puede adquirirse en un módulo ubicado en la explanada de Usos Mixtos o Llegadas Nacionales de la terminal aérea. En el sitio, personal del aeropuerto orientará a los pasajeros sobre la unidad a abordar en los andenes asignados. El horario es de lunes a domingo de 6:00 a.m. a 12:00 a.m., con salidas cada hora. Hasta ahora el servicio opera únicamente en sentido del aeropuerto hacia la ciudad, aunque se prevé que próximamente parta desde los puntos mencionados hacia el aeropuerto, lo cual facilitará aún más este servicio, lo hará cercano a la gente y consolidará nuestra terminal aérea como una de las más accesibles y modernas del país.

