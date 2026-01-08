Jueves, 08 de Enero 2026

Jalisco | Accidentes

Reportan el primer accidente vehicular en nueva Carretera a El Zapote

Tras este siniestro en la carretera de Jalisco, las autoridades reportaron tres lesionados

Por: Osiel González Hernández

El Gobierno municipal informó que un vehículo KIA y otro Nissan protagonizaron el percance. ESPECIAL / PC Tlajomulco

La nueva Carretera a El Zapote, en Tlajomulco, que fue inaugurada apenas esta mañana, ya registró su primer accidente vehicular. Se trató de un choque entre dos vehículos compactos que terminó en una volcadura y que dejó como saldo tres personas lesionadas.

El siniestro se registró alrededor de las 11:00 horas, momentos después de que autoridades municipales inauguraron la obra que pretende mejorar la conectividad entre Adolf Horn, Carretera a Chapala y el corredor que conecta con el municipio de El Salto. El accidente se registró a la altura del Fraccionamiento Paseos del Valle.

El Gobierno municipal informó que un vehículo KIA y otro Nissan protagonizaron el percance, y este último terminó con las cuatro llantas hacia el cielo. Las tres personas lesionadas resultaron con heridas leves y firmaron el desistimiento de mayor atención médica en el lugar. Personal de Protección Civil y Bomberos de Tlajomulco atendieron el siniestro, mientras que las aseguradoras se quedaron a cargo en el lugar.

Con las obras de modernización se intervinieron 45 mil metros cuadrados de pavimento y carpeta de rodamiento, con una inversión de cercana a los 150 millones de pesos.

