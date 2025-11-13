Tras una reunión del Consejo para el Desarrollo Rural Sustentable de Tlajomulco, el alcalde Gerardo Quirino Velázquez Chávez anunció un apoyo histórico a los productores de maíz del municipio, al destinar 150 pesos adicionales por tonelada de maíz blanco. Este estímulo se suma a los recursos federal y estatal, con lo que el precio por tonelada alcanzará los seis mil 300 pesos, convirtiendo a Tlajomulco en el primer Ayuntamiento de México en otorgar un respaldo directo al precio del grano.

El anuncio llega en medio del descontento nacional de productores, quienes han convocado a un paro y bloqueos carreteros el 24 de noviembre, en exigencia de un precio de garantía de siete mil 200 pesos por tonelada.

“Si la Federación y el Estado están haciendo su parte, Tlajomulco también quiere cumplir con la suya. No podemos dejar que el campo se caiga. Queremos mandar un mensaje de unidad y de compromiso con nuestras familias productoras”, expresó Gerardo Quirino. “Tlajomulco será el municipio donde se pague el mejor precio a los productores en todo el país”.

El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Jalisco, Eduardo Ron Ramos, reconoció el liderazgo del municipio. “El anuncio del presidente Quirino es histórico. Ojalá muchos gobiernos locales sigan su ejemplo, porque se nota que aquí hay compromiso con la gente y con el campo”.

Además, durante la sesión, el alcalde firmó el convenio Ejido-Gobierno Municipal del programa “Tecnificación del campo en Tlajomulco”, mediante el cual se incorporan drones agrícolas para optimizar los procesos de siembra, fumigación y fertilización. Actualmente operan seis drones en 24 ejidos y comunidades, cubriendo más de dos mil 500 hectáreas y realizando cuatro mil 800 vuelos agrícolas que reducen costos y mejoran la eficiencia productiva.

“Con este esfuerzo integral, Tlajomulco reafirma su identidad como tierra de maíz, innovación y trabajo… y se consolida como ejemplo nacional de coordinación entre los Gobiernos municipal y estatal para fortalecer al campo y garantizar el sustento de miles de familias”, añadió el alcalde.

CT