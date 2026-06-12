Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 12 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga