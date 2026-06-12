Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en El Salto para este viernes 12 de junio determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 64%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 18

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Martes 16 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

