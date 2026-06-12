Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el viernes 12 de junio de 2026

El clima en Chapala para este viernes 12 de junio determina que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Sábado 13 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Domingo 14 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 15 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Martes 16 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Miércoles 17 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

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