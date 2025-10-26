Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, académicos, litigantes y universidades de Jalisco ha impulsado la Propuesta Ciudadana de Reforma al Poder Judicial presentada como iniciativa por el gobernador Pablo Lemus. Su objetivo es garantizar que la selección de jueces locales se base en mérito, integridad y transparencia, y no en intereses políticos o procesos arbitrarios.

Desde su creación, este grupo ha promovido un sistema judicial independiente, profesional y confiable, guiado por valores de imparcialidad y ética. La primera lectura del dictamen en el Congreso del Estado, aprobada el pasado 7 de octubre, refleja avances importantes, pero los expertos llaman a continuar el diálogo político para fortalecer la reforma.

Reforma judicial busca mérito, integridad y paridad de género

El grupo impulsor subraya 10 puntos clave para asegurar que los aspirantes a jueces en Jalisco sean evaluados rigurosamente:

Metodología única de evaluación, desarrollada por universidades locales, con escrutinio público verificable. Comités de evaluación independientes, equilibrando las propuestas de cada poder público. Integridad comprobable mediante la declaración “3 de 3” y ausencia de antecedentes graves. Límite de dos candidaturas por cargo, para facilitar el voto informado. Campañas sustantivas, centradas en justicia y no en mercadotecnia. Paridad de género efectiva, considerando distritos diferenciados para mujeres y hombres. Adscripción judicial por mérito, no por geografía electoral ni porcentajes de votación. Tribunal de Disciplina Judicial no persecutor, sin sancionar criterios jurisdiccionales. Juicio local para proteger derechos humanos, garantizando justicia frente a vulneraciones. Incorporación del Tribunal de Justicia Administrativa, para consolidar coherencia institucional.

Propuesta ciudadana promueve justicia confiable y cercana a la ciudadanía

El plazo constitucional para la aprobación final de la reforma venció en marzo pasado, y la legislación secundaria deberá estar lista antes de mayo de 2026, para organizar el proceso electoral judicial de 2027.

El grupo impulsor reafirma su compromiso con la justicia independiente y profesional, abierto al diálogo con todos los actores políticos, y advierte que no renunciará a defender los principios de transparencia, imparcialidad y mérito, independientemente de quién impulse la reforma.

La reforma judicial en Jalisco busca reconstruir la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial, asegurando que los jueces locales sean competentes, éticos y responsables ante la sociedad. Con estos cambios, se espera fortalecer un Poder Judicial eficiente, confiable y cercano a la ciudadanía.

