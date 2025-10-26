Aseguran tractocamión y detienen a conductor por daños a bienes municipales en Tlaquepaque

Oficiales de la Comisaría de Tlaquepaque detuvieron a un hombre que provocó daños a bienes municipales al derribar un arco de señalamiento de altura propiedad del ayuntamiento, además de asegurar el tractocamión que conducía en calles de la colonia San Sebastianito, en Tlaquepaque.

Ayer por la noche, alrededor de las 22 horas, se recibió un reporte acerca de que un camión de carga pasada había derribado dicho arco de señalamiento, ubicado en las calles González Gallo y Constitución. A su llegada, los policías notaron que el conductor era verbalmente agresivo con los vecinos, quienes lo habían retenido.

Por ello, el hombre, identificado como Jesús ‘N’ de 42 años, fue detenido por falta administrativa y puesto a disposición de los Juzgados Cívicos por su comportamiento agresivo. La unidad, en tanto, un tractocamión modelo 1998 con una caja seca color blanco modelo 2005, fue asegurada con apoyo de personal de Movilidad municipal y remitida en el depósito vehicular número 16.

No se reportaron personas lesionadas tras los hechos. Las sanciones por faltas administrativas varían dependiendo la gravedad del acto, pero pueden ir desde multas económicas y trabajo comunitario hasta arrestos administrativos si la falta lo amerita.

MF