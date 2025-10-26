Riña vecinal deja un muerto en Tlajomulco

Tras una riña vecinal en la que se registraron disparos de arma de fuego, en el fraccionamiento Casa Blanca, en la colonia Lomas del Sur, en Tlajomulco, un hombre de 22 años falleció a causa de las heridas que presentaba en el Hospital Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Abedul y Cedro, donde oficiales de la Comisaría municipal atendieron un reporte, recibido a través del número de emergencia del 911, en el que se informaba de la agresión con arma de fuego en contra de un hombre. A su llegada, los policías encontraron al sujeto lesionado e inconsciente, tendido sobre la vía pública.

Testigos en el lugar indicaron que tres personas habían resultado heridas por impactos de bala luego del altercado entre vecinos. Todos fueron trasladados por sus propios medios al Hospital Regional del IMSS. Allí, dos hombres, de 55 y 50 años de edad, ingresaron para recibir atención médica, junto al joven de 22 años. Al momento se desconoce el estado de salud de las otras dos personas lesionadas.

El lugar donde ocurrió la riña quedó resguardado por policías municipales a fin de que personal de la Fiscalía del Estado inicie las investigaciones correspondientes y aclare lo sucedido. No se detuvo a ninguna persona tras los hechos y se desconoce la razón por la cual habrían comenzado el altercado vecinal.

MF