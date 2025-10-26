Arzobispado de Guadalajara anuncia cruzadas matrimoniales y juveniles 2025

El Arzobispado de Guadalajara anunció las cruzadas matrimoniales y juveniles 2025 , mismas que se realizarán este 8 y 9 de noviembre y el 15 de noviembre la cruzada juvenil en el Santuario de los Mártires de 09:00 a 20:00 horas.

El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, hizo un llamado a los matrimonios y jóvenes a asistir a estos encuentros.

“A veces solamente nos quedamos con las tristes noticias que afligen a la familia y los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar y la descomposición de la familia y de los matrimonios, tenemos en mente solamente eso lo negativo, lo que afecta a las familias y los matrimonios y tenemos en mente eso lo negativo que afecta a nuestras familias y no nos damos cuenta que hay ofertas, propuestas, herramientas que se pueden ofrecer y aprovechar para superar los conflicto familiares”, dijo.

Leonardo Gerardo Bautista Castro, coordinador de promoción de las cruzadas matrimoniales, explicó que este año las cruzadas matrimoniales se realizarán bajo el lema “Libérate de ese peso, entrégale tus cargas al señor”. Dice el papa León que una de las enfermedades que tienen más problemas en la actualidad se llama el cansancio de vivir.

“Dice que vivimos cansados, dice que le ponemos mucha carga emocional a todo lo que hacemos y eso hace que nuestra carga sea pesada y es que vamos por la vida cargando un peso que es invisible, ese peso es el dolor ese peso es la culpa y precisamente de eso se van a tratar las cruzadas matrimoniales en el 2025”, comentó.

En las cruzadas matrimoniales se tratarán temas de confrontación personal, mejorar el autoestima y este tipo de charlas están enfocadas a familias y personas que están en unión libre y divorciadas.

Ángel Morales Alejo, de cruzadas juveniles, detalló que la cruzada juvenil se realizará el siguiente sábado para que más jóvenes puedan ir.

“Estamos preparando una fiesta para que el joven de verdad se dé cuenta que está llamado a algo grande para que el joven reluzca y brille”, aseguró.

El costo será de 280 pesos por persona para la matrimonial y 50 pesos para la juvenil y los boletos serán comprados en el Santuario de los Mártires.

EE