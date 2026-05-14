Reemplazan el árbol caído en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres

El árbol que cayó el pasado martes en la rotonda de los Jaliscienses Ilustres ya fue reemplazado por autoridades municipales de Guadalajara.

Personal de la Dirección de Parques y Jardines, en coordinación con el área de Medio Ambiente, realizó la plantación de un fresno en el cruce de calle Independencia y Paseo Alcalde, sitio donde se encontraba el ejemplar que colapsó.

Las maniobras para colocar el nuevo árbol se realizaron durante la noche del martes debido a las dimensiones del ejemplar, el cual mide aproximadamente 12 metros de altura.

De acuerdo con las autoridades municipales, el objetivo es que el nuevo árbol pueda ofrecer condiciones similares de sombra y servicios ambientales en el Centro Histórico de Guadalajara.

El Ayuntamiento informó que las labores fueron coordinadas entre distintas dependencias municipales para garantizar la correcta plantación del fresno y preservar las áreas verdes de la rotonda.

Además, el Gobierno de Guadalajara anunció que se realizará una evaluación de los árboles ubicados en el primer cuadro de la ciudad para detectar posibles riesgos durante la temporada de lluvias.

Estas revisiones buscan identificar ejemplares que presenten daños o condiciones que pudieran representar un peligro para peatones y automovilistas, especialmente en zonas de alta afluencia del Centro Histórico.

Las autoridades municipales señalaron que continuarán con trabajos preventivos relacionados con arbolado urbano y mantenimiento de espacios públicos en distintos puntos de Guadalajara.