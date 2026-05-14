José Andrés Orendáin destaca en informe la derrama económica de Expo Guadalajara

Expo Guadalajara consolidó en 2025 su posición como motor económico de Jalisco al alcanzar una derrama histórica de 59 mil millones de pesos, cifra que representa un crecimiento de 24 por ciento respecto a 2024, cuando se reportaron 47 mil 533 millones de pesos.

Durante la presentación de su Primer Informe de Labores como presidente del Comité Técnico de Expo Guadalajara, José Andrés Orendáin de Obeso destacó que los resultados del periodo 2025-2026 responden a una estrategia enfocada en fortalecer la internacionalización, la sustentabilidad, la responsabilidad social y la infraestructura del recinto.

Orendáin de Obeso subrayó que la industria de reuniones se mantiene como uno de los principales detonadores de inversión, empleo y promoción turística para Guadalajara y Jalisco.

“El éxito de Expo Guadalajara no pertenece únicamente a esta institución. Es también de los hoteles, restaurantes, transporte, comercio, turismo, servicios, industria y autoridades. Entre todos somos un engranaje increíble”, afirmó.

El dirigente destacó además el efecto multiplicador que tiene la actividad del recinto sobre la economía local. “Por cada peso que genera Expo Guadalajara, se traducen 11.44 pesos en derrama económica”, explicó.

Actualmente, Expo Guadalajara es el recinto más importante de México y uno de los más relevantes de América Latina por superficie comercializable. Tan solo en 2025 reunió a más de 17 mil expositores y 2.2 millones de visitantes a través de 491 eventos, entre ellos 77 exposiciones, 29 congresos y 385 encuentros corporativos y sociales.

El informe también destacó la captación de 11 nuevas exposiciones y 11 postulaciones a congresos, ganadas a través de un proceso de nominación y concurso, de las cuales nueve son nacionales y dos internacionales, fortaleciendo así la presencia global del recinto.

El acto protocolario contó con la presencia del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, y de la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo García.

Finalmente, Orendáin de Obeso llamó a fortalecer la colaboración entre sectores. “Sigamos construyendo juntos ese espacio donde el diálogo genera oportunidades; donde la colaboración se convierte en crecimiento; y donde la paz se traduce en desarrollo, innovación y prosperidad compartida”, concluyó.

Numeralia

59 mil millones de pesos de derrama económica en 2025.

11.44 pesos de impacto económico por cada peso generado por Expo Guadalajara.

2.2 millones de visitantes durante 2025.

17 mil expositores participantes en los eventos de 2025.

491 eventos en total los que se celebraron, agrupados en: 77 exposiciones, 29 congresos, 385 encuentros corporativos y sociales.

97.89 millones de pesos de inversión en infraestructura y mantenimiento.

21 proyectos estratégicos desarrollados.

ESTRATEGIA DE EXPANSIÓN

Se fortalece la presencia internacional y la apuesta por la sustentabilidad

Expo Guadalajara reforzó durante 2025 su estrategia de expansión internacional, modernización de infraestructura y sustentabilidad, con el objetivo de consolidarse como uno de los recintos feriales más competitivos de América Latina.

Como parte de esta estrategia, el recinto incorporó 11 nuevas exposiciones y concretó alianzas con organismos internacionales como IFEMA Madrid, Fira Barcelona y Koelnmesse, uno de los grupos feriales más importantes de Europa.

Entre los proyectos destacados sobresale la realización de la Semana de la Construcción SICON 2026, organizada en conjunto con IFEMA Madrid y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC delegación Jalisco). El encuentro reunió a 120 marcas, 5 mil 500 visitantes, 36 conferencias y más de 300 citas de negocio. Tras los resultados obtenidos, ya se confirmó una segunda edición del 20 al 22 de abril de 2027.

Asimismo, Expo Guadalajara anunció la segunda edición de México Hospitality Expo powered by HOSTELCO, que se llevará a cabo del 6 al 8 de octubre de 2026 en colaboración con Fira Barcelona.

En materia de infraestructura, el recinto destinó 97.89 millones de pesos a 21 proyectos estratégicos enfocados en mejorar la operación, competitividad y experiencia de los visitantes. Entre las principales obras destacan la remodelación e insonorización del Salón Guadalajara, la renovación de la pantalla LED de la plazoleta y el fortalecimiento de sistemas operativos y de seguridad.

La sustentabilidad también se consolidó como uno de los ejes prioritarios de la institución. Durante 2025, Expo Guadalajara incrementó su capacidad de generación de energía solar hasta 499 kilowatts, equivalentes al 12 por ciento de su consumo eléctrico, además de implementar un sistema de captación pluvial con capacidad de 100 mil litros y reciclar más de 64 toneladas de materiales.

El recinto también avanzó hacia la certificación internacional LEED v5 y fortaleció herramientas para reducir el impacto ambiental de sus eventos, entre ellas una calculadora de huella de carbono y el uso de alfombra sustentable, que evitó la emisión de 112 toneladas de contaminantes durante el año.