Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 14 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este jueves 14 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se informó, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 47%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 20 grados.Viernes 15 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 21Sábado 16 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Domingo 17 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 18 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 20Martes 19 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Miércoles 20 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Jueves 21 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan