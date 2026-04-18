Reemplacamiento Edomex: esta es la multa en caso de no realizar el trámite

Si eres habitante del Estado de México y, cuentas con un auto propio, debes saber que la reemplacación vehicular ya comenzó. Se trata, pues, de un trámite obligatorio para ciertos conductores. Cumplir a tiempo no solo te evitará sanciones, también te ayudará a mantener en regla tu vehículo y aprovechar algunos beneficios; esto es lo que necesitas saber.

¿Quiénes deben reemplacar en 2026?

Autos particulares con placas emitidas en 2021

Vehículos con placas de 2020 o anteriores que no hicieron el trámite en 2025

Motocicletas y unidades de carga en las mismas condiciones

Si tu vehículo está en alguno de estos casos, tendrás que renovar placas dentro del periodo asignado.

Calendario oficial de reemplacamiento en el Edomex

El reemplacamiento se realiza de forma escalonada para evitar saturaciones. Toma en cuenta el último dígito de tu placa:

1 y 2: abril

3 y 4: mayo

5 y 6: junio

7 y 8: julio

9 y 0: agosto

Considera que la fecha límite general es el 31 de agosto de 2026.

Costos del reemplacamiento Edomex 2026

Los precios aproximados son:

Autos particulares: Mil 161 a Mil 194 pesos

Motocicletas: 864 a 888 pesos

Vehículos de carga: alrededor de 2 mil 425 pesos

Pagar a tiempo puede darte acceso a beneficios como descuentos o incluso la condonación de la tenencia 2026 (si cumples ciertos requisitos). Hacer este trámite no es solo una obligación, ya que también te permitirá regularizar la situación legal de tu vehículo; obtener placas y tarjeta de circulación actualizadas; y mejorar el valor de reventa.

Requisitos para cambiar placas en el Edomex

Identificación oficial vigente

Documento que acredite la propiedad del vehículo

Comprobante de domicilio en el Estado de México

Placas anteriores o constancia de extravío

El trámite se realiza en línea a través del portal oficial del gobierno estatal.

¿Hay multas por no cumplir?

La respuesta corta es sí, entre las que se encuentran:

Multas de hasta 20 UMAs (aproximadamente 2 mil 300 pesos)

Imposibilidad de verificar tu vehículo

Problemas administrativos

Revisa tu calendario, junta tus documentos con anticipación y realiza el trámite del reemplacamiento del Edomex en tu periodo correspondiente. Así evitarás contratiempos y mantendrás tu auto en regla sin estrés.

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AO

