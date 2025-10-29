Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 33%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 30 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 31 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 1 de noviembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Domingo 2 de noviembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Lunes 3 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 18

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 5 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

