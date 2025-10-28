COMCE Occidente urge al Gobierno Federal alcanzar un acuerdo con productores

El presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) de Occidente, Miguel Ángel Landeros, urgió al Gobierno Federal a llegar a un acuerdo con los productores que mantiene bloqueos en carreteras de Jalisco y en todo el país, pues no sólo afectan al comercio, dijo, sino también a la ciudadanía que se quedó varada en las autopistas, y quienes son los que pagan “los platos rotos”.

“El tema es pedirle a la autoridad federal, que es a quien podemos recurrir, y a la autoridad estatal también, que entendemos está coordinado con la autoridad federal, para lograr llegar a un acuerdo y, de alguna manera, evitar que esto esté sucediendo porque nos afecta a todos. No solamente el tema de mercancía, sino a las familias que se ven ahí atoradas y no cuentan siquiera con los servicios básicos en la carretera […].

“Quien tiene la voz cantante aquí es el Gobierno federal, es el que debe resolver esto, porque si lo van acabar resolviendo, ¿por qué necesariamente se tiene que esperar a que suceda esto si ya sabían que venía? Ya habían avisado, entonces se esperan a que colapse todo, a que paguen los platos rotos la sociedad, y sobre todo que pongan en jaque el tema de comercio exterior. Y no solamente de comercio exterior, simplemente todo el comercio en general y los negocios, y el desarrollo social que se da, ligado con el tránsito libre de las carreteras”, comentó.

Landeros señaló que entre cuatro mil y seis mil camiones de carga están parados por los bloqueos, sumados a los que no han salido del Puerto de Manzanillo. Además, el sector de cadena de frío es el más afectado, con pérdidas que, estimó, ascienden a “decenas de millones de pesos”.

“Traemos una cadena de frío afectada que esa es muy crítica en cuanto a los tiempos de traslados de mercancías, y obviamente también la mercancía en general, que va a la cadena de suministro o a diversos destinos que tiene convenidos o contratados. Ya traemos la experiencia de la vez pasada, esto se está prologando y, sinceramente, es algo delicadísimo para la confianza y, sobre todo, para el desarrollo del comercio exterior” , dijo.

Como medidas para evitar afectaciones mayores, relató, se buscó ampliar los plazos y hablar con los proveedores y con los compradores. “ No solamente estamos hablando de camiones grandes, estamos hablando de vehículos ligeros. En fin, son decenas de miles (de trabajadores y conductores afectados por los bloqueos”, finalizó.

