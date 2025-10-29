Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 29 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este miércoles 29 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se establece, el clima presenta un 12% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 29%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 30 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Viernes 31 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 1 de noviembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Domingo 2 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Lunes 3 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 4 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Miércoles 5 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 11

