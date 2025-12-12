IDEFT y River Park impulsan capacitación ecoturística en Puerto Vallarta

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) y la empresa River Park han establecido un convenio de colaboración en Puerto Vallarta, el cual tiene como objetivo principal la capacitación y profesionalización del sector ecoturístico y de servicios en la región costera, buscando fortalecer las oportunidades de desarrollo laboral para la población local.

Este esfuerzo se alinea con la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro y del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, quien preside la Junta Directiva del IDEFT. La meta es brindar formación técnica de calidad y fomentar alianzas estratégicas con actores privados.

La iniciativa fue gestionada por el plantel IDEFT Puerto Vallarta, bajo la dirección de Francisco Javier Bravo Carbajal, quien identificó la necesidad de unir fuerzas con River Park para crear nuevas rutas de capacitación. Estas se enfocan en el ecoturismo y los servicios locales.

Impacto de la formación técnica

Durante la ceremonia de firma, Bravo Carbajal destacó que la formación técnica no solo expande las oportunidades laborales, sino que también contribuye directamente al desarrollo social. "Formar talento es una forma real de transformar entornos y fortalecer comunidades desde adentro" , afirmó.

Por parte de River Park, participaron Miguel Fregoso Castellón, Miguel Pulido y Abel Fregoso Amaral, quienes resaltaron la importancia de ofrecer a su equipo herramientas para crecer profesionalmente y asegurar servicios de alta calidad, reiterando su compromiso con la capacitación constante.

Alianzas estratégicas para jalisco

Salvador Cosío Gaona, director general del IDEFT, reiteró que este tipo de convenios es crucial para la estrategia del instituto con la que buscan acercar la formación técnica a las comunidades que más la necesitan, contribuyendo al bienestar regional.

Estas alianzas, según Cosío Gaona, fortalecen la empleabilidad y elevan la calidad de vida de las personas y de esta manera, se consolida el propósito del IDEFT de ser un motor de transformación para el Estado de Jalisco.

Con esta firma, el IDEFT continúa expandiendo su red de colaboración. Asimismo, reafirma su compromiso con el desarrollo productivo y social de Puerto Vallarta y su zona conurbada.

