Rastro de Guadalajara obtiene certificación en bienestar animal

Rastro de Guadalajara es el único centro de matanza en el estado en conseguir tal distinción que lo posiciona como punta de lanza

El Rastro de Guadalajara está en una mejora continua y tras una auditoría, fue recertificado bajo el protocolo WELFCERT de Bienestar Animal.

De acuerdo con los resultados de la revisión, el Rastro Municipal mejoró sus procesos al pasar de un 65 a un 89 por ciento de cumplimiento.

Reconocimiento a la fuerza laboral

Aldo León, director del Rastro de Guadalajara, destacó algunas de las mejoras que se realizaron como la actualización del reglamento y modificaciones en los corrales donde están los animales.

“Hicimos algunas modificaciones de manejo, capacitamos al personal del rastro y se hicieron unas algunas adecuaciones sobre el manejo de los animales, sobre las herramientas que se utilizaban para el manejo de los animales y también de las propias instalaciones como bebederos, donde podamos ofrecerle agua limpia y fresca a los animales”, afirmó.

León afirmó que el objetivo es dar un trato digno a los animales, así como un manejo adecuado previo, durante y después del sacrificio.

“Todo ello precisamente es para dar cumplimiento al bienestar animal, algunas directrices que hay de la OMS y, como les decía, tres normas oficiales mexicanas que tenemos para el cumplimiento del bienestar animal".

“En la primera sacamos una calificación de 65, ya con la observación y la mejora de todas esas observaciones, el día de hoy estamos sacando 89 que nos posiciona en una calificación sobresaliente”.

Miguel López Escobar, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Obreros de Rastro y Similares de Jalisco, destacó el compromiso de las autoridades y trabajadores por mejorar.

También Mario Gabriel González, delegado sindical en el rastro, indicó que la distinción es un reconocimiento a la mejor mano de obra calificada en la dependencia.

Resultados de la auditoría y miras al futuro

La auditoría fue realizada por personal técnico especializado de WELFCERT a través de técnicos de EVOBAC, quienes evaluaron las condiciones operativas, infraestructura, manejo animal, procedimientos de insensibilización y capacitación del personal operativo dentro del establecimiento.

Como principales resultados obtenidos, durante la evaluación se identificaron avances importantes respecto a la auditoría inicial, destacando:

Mejores condiciones de limpieza y mantenimiento en corrales.

Adecuaciones en bebederos y pisos.

Mejoras en áreas de manejo animal.

Fortalecimiento de la capacitación del personal operativo en bienestar animal y aplicación de la NOM-033-SAG/ZOO-2014.

Mayor disposición institucional para fortalecer políticas internas y procedimientos relacionados con bienestar animal.

Asimismo, la auditoría permitió identificar áreas de oportunidad a las que se les dará seguimiento.

Estos resultados reflejan una evolución positiva del establecimiento y consolidan el compromiso del Gobierno de Guadalajara con la mejora operativa, la sanidad, el bienestar animal y la calidad de los procesos realizados dentro del rastro municipal.

El Gobierno de Guadalajara continuará impulsando acciones de mejora continua, profesionalización del personal e inversiones en infraestructura que permitan fortalecer los estándares de operación del Rastro Municipal de Guadalajara, garantizando procesos más seguros, humanitarios y alineados con las disposiciones oficiales vigentes.

NG