¿Quién fue Enrique Estrada, fallecido director del DIF en El Salto?

Enrique Estrada Jiménez , conocido como Kike Estrada, tenía 27 años y se desempeñaba como director del Sistema DIF Municipal de El Salto, Jalisco.

Nacido y criado en ese mismo municipio, siempre expresó su orgullo por pertenecer a la comunidad: “Nací, crecí y vivo en El Salto, aquí están mis pilares”, se leía en su biografía en redes sociales, donde también solía compartir su compromiso con la gente y su trabajo cotidiano.

¿Quién fue Enrique Estrada?

De acuerdo con información del Gobierno municipal, cursaba la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, y contaba con una trayectoria marcada por el servicio público.

Fue secretario privado del alcalde Ricardo Santillán y anteriormente colaboró con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara. Además, era emprendedor y administraba un pequeño negocio de alimentos y bebidas.

En redes sociales mostraba su lado más humano: compartía momentos personales, como el aniversario de su gata Clarita, a la que consideraba parte de su familia, y acciones solidarias, como la donación de juguetes que realizó el 10 de diciembre para niñas y niños del municipio.

¿Qué sucedio?

Lamentablemente, Enrique Estrada fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la colonia Parques del Castillo. Lo s primeros informes indican que presentaba lesiones, entre ellas una por arma de fuego. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

El Sistema DIF El Salto expresó profundo pesar por la pérdida de su director, a quien describieron como un servidor público entregado, sensible y comprometido con su comunidad. Su liderazgo, calidez y vocación de servicio, afirmaron, dejaron una huella imborrable en quienes compartieron con él su camino.

FACEBOOK / Instituto de Formación de Paramedicos, salud y seguridad e higiene Ind.

