¿Quién fue Enrique Estrada, fallecido director del DIF en El Salto?

Enrique Estrada Jiménez, conocido como Kike Estrada, tenía 27 años y se desempeñaba como director del Sistema DIF Municipal de El Salto, Jalisco. Nacido y criado en ese mismo municipio, siempre expresó su orgullo por pertenecer a la comunidad: “Nací, crecí y vivo en El Salto, aquí están mis pilares”, se leía en su biografía en redes sociales, donde también solía compartir su compromiso con la gente y su trabajo cotidiano. De acuerdo con información del Gobierno municipal, cursaba la licenciatura en Estudios Políticos y Gobierno, y contaba con una trayectoria marcada por el servicio público. Fue secretario privado del alcalde Ricardo Santillán y anteriormente colaboró con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara. Además, era emprendedor y administraba un pequeño negocio de alimentos y bebidas.En redes sociales mostraba su lado más humano: compartía momentos personales, como el aniversario de su gata Clarita, a la que consideraba parte de su familia, y acciones solidarias, como la donación de juguetes que realizó el 10 de diciembre para niñas y niños del municipio. Lamentablemente, Enrique Estrada fue hallado sin vida en su domicilio, ubicado en la colonia Parques del Castillo. Los primeros informes indican que presentaba lesiones, entre ellas una por arma de fuego. La Fiscalía de Jalisco abrió una investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.El Sistema DIF El Salto expresó profundo pesar por la pérdida de su director, a quien describieron como un servidor público entregado, sensible y comprometido con su comunidad. Su liderazgo, calidez y vocación de servicio, afirmaron, dejaron una huella imborrable en quienes compartieron con él su camino. EE