La Hacienda en Jalisco que transporta al México virreinal

Jalisco es hogar de varios lugares históricos que preservan su cultura, arquitectura y estética, y que nos transportan en el tiempo. Es así como, cerca a la Ruta del Tequila, se encuentra la Hacienda La Labor de Rivera, una finca construida en el siglo XVII, siendo un puente directo a la época del virreinato.

El inmueble se encuentra ubicado en el municipio de Teuchitlán, a 55 kilómetros de Guadalajara, en la zona de Valles de Jalisco, el cual está rodeado de sitios históricos como Los Guachimontones, el centro prehispánico más importante del Occidente de México.

La propiedad perteneció a la familia Camarena, una de las más ricas de la Nueva Galicia , y hoy en día es un lujoso hotel el cual también sirve para celebraciones especiales en sus jardines, como bodas o fiestas.

¿Cuál es el origen de Teuchitlán?

La tradición de este pueblo es milenaria, pues floreció alrededor de 1000 a.C., y su apogeo cultural, económico, político y social fue hacia el 200 d.C., Asimismo, la cultura se extendió desde el volcán de Tequila hasta Jalisco, Colima, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas. Se estima que dicha cultura desapareció en 500 d.C. aproximadamente.

Como ya se mencionó, en Teuchitlán se localiza el centro prehispánico más grande e importante de Occidente; los Guachimontones, que abarca 19 hectáreas, conformado por 10 edificios circulares, únicos en todo el mundo, además de 2 juegos de pelota, plazas rectangulares, entre otras construcciones que datan desde hace más de 2000 años.

En el año de 1524 el pueblo fue conquistado por Francisco Cortés de San Buenaventura, y 6 años después Nuño de Guzmán se apropió del territorio. Para 1525, el pueblo ya contaba con las siguientes haciendas y ranchos: Las Fuentes, Estanzuela, Labor, Paso de Flores y Laja.

Esta región es considerada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO , por lo que vale la pena visitarla y hacerse de tiempo para recorrer las diferentes atracciones que la rodean.

Hacienda La Labor de Rivera

La estancia cuenta con 21 habitaciones lujosas con grandes vistas a los paisajes característicos del municipio. Como ya se mencionó, ofrece diversos espacios como salones para reuniones de negocios, seminarios, sesiones ejecutivas, y terrazas y jardines ideales para celebrar fiestas. Asimismo, tiene un lago privado, un Lienzo Charro en el que pueden realizarse espectáculos de charrería y demás celebraciones.

Por su parte, el recinto ofrece visitas guiadas alrededor del pueblo, recorridos en bicicleta gratuitos dentro de la Hacienda, paseos en kayak por el lago privado, cabaña de spa, y servicios adicionales como paseos a caballo, cenas románticas exclusivas para parejas, entre otros.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL