El periodo vacacional de Semana Santa está a solo unos días de comenzar, y si estás pensando en un plan divertido y refrescante sin salir de Guadalajara, aquí te contamos todo lo que tienes que saber del Parque Acuático Los Camachos para que puedas disfrutar de un día en familia, amigos o pareja.El Parque Acuático Los Camachos se localiza en el kilómetro 19 de la nueva. Carretera a Saltillo, en el municipio de Guadalajara, con código postal de 45280, un lugar ideal para no salir de la ciudad y no preocuparse por el tráfico a la hora de trasladarse.De acuerdo con lo informado por el recinto el Parque Acuático Los Camacho cuenta con dos entradas:Entrada general que incluye todas las atracciones y tiene un costo de 220 pesos.Entrada para niñas y niños, también incluye todas las atracciones, este boleto pueden comprarlo las infancias que midan hasta 1.40 metros de estatura, además de las personas con discapacidad y adultos mayores con un precio de 110 pesos.Además, el recinto cuenta con un precio especial para grupos a partir de 25 adultos, es necesario llamar previo a tu visita al siguiente número: 33 3122 4657.Entre las atracciones que puedes acceder con tu entrada están:Además, el Parque Acuático Los Camachos cuenta con estacionamiento, vestidores, albercas, regaderas, enfermería, guardavidas, asoleaderos, terrazas, asadores, snacks.Finalmente Los Camachos está abierto todo los días del año de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA