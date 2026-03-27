El periodo vacacional de Semana Santa está a solo unos días de comenzar, y si estás pensando en un plan divertido y refrescante sin salir de Guadalajara, aquí te contamos todo lo que tienes que saber del Parque Acuático Los Camachos para que puedas disfrutar de un día en familia, amigos o pareja.

El Parque Acuático Los Camachos se localiza en el kilómetro 19 de la nueva. Carretera a Saltillo, en el municipio de Guadalajara, con código postal de 45280, un lugar ideal para no salir de la ciudad y no preocuparse por el tráfico a la hora de trasladarse.

Precio de los boletos en el Parque Acuático Los Camachos

De acuerdo con lo informado por el recinto el Parque Acuático Los Camacho cuenta con dos entradas:

Entrada general que incluye todas las atracciones y tiene un costo de 220 pesos.

Entrada para niñas y niños, también incluye todas las atracciones, este boleto pueden comprarlo las infancias que midan hasta 1.40 metros de estatura, además de las personas con discapacidad y adultos mayores con un precio de 110 pesos.

Además, el recinto cuenta con un precio especial para grupos a partir de 25 adultos, es necesario llamar previo a tu visita al siguiente número: 33 3122 4657.

Atracciones del Parque Acuático Los Camachos

Entre las atracciones que puedes acceder con tu entrada están:

Acuaturbo: ¡Sólo para los amantes de la adrenalina! Cápsula, caída libre y máxima velocidad.

Toboganes: Disfruta del paisaje mientras te deslizas 123 metros hacia una de nuestras albercas.

Acuaturbos: Toboganes cerrados que desembocan en alberca. ¡Lánzate a la diversión!

Kamikaze: Deslízate a toda velocidad desde gran altura. ¡Alucinante sensación!

Tornado: ¡Sólo para valientes! Disfruta de la velocidad del tobogán cerrado para luego caer a un embudo que te hará girar y girar.

Aqua-recer: 110 metros de diversión acuática para competir con 3 amigos más por el primer lugar.¿Quién ganará?

Mini aqua- recer: Adrenalina para los más pequeños, la versión adecuada para niños de nuestro clásico

Aqua-Racer.

Aqua-Racer. Zona infantil: Diversión garantizada para los más pequeños del hogar que se divierten en grande con resbaladillas y mini toboganes.

Además, el Parque Acuático Los Camachos cuenta con estacionamiento, vestidores, albercas, regaderas, enfermería, guardavidas, asoleaderos, terrazas, asadores, snacks.

Finalmente Los Camachos está abierto todo los días del año de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA