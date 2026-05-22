Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 22 al 24 de mayo: Cartelera de eventos

Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades con mayor oferta cultural y de entretenimiento del país, destacando por contar cada fin de semana con decenas de actividades. Ya sea música en vivo, teatro, exposiciones, eventos familiares, actividades deportivas o experiencias gastronómicas, la Perla Tapatía siempre tiene algo que ofrecer tanto para locales como para visitantes.Para chicos y grandes, este fin de semana la ciudad volverá a llenarse de opciones para disfrutar, salir de la rutina y aprovechar el ambiente que caracteriza a la capital jalisciense. Con una agenda repleta de eventos, Guadalajara busca convertirse nuevamente en el punto de encuentro ideal para quienes desean pasar momentos de diversión, convivencia y entretenimiento.Guadalajara se prepara para un fin de semana lleno de música, teatro, espectáculos y actividades para toda la familia, con una cartelera que reunirá conciertos de artistas nacionales e internacionales, obras teatrales, danza, eventos culturales y hasta carreras recreativas al aire libre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP