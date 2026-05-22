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Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 22 al 24 de mayo: Cartelera de eventos

Guadalajara ofrecerá planes para todos los gustos con actividades culturales y espectáculos en toda la ciudad

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

La ciudad contará con opciones de entretenimiento para chicos y grandes durante todo el fin de semana. ESPECIAL

La ciudad contará con opciones de entretenimiento para chicos y grandes durante todo el fin de semana. ESPECIAL

Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades con mayor oferta cultural y de entretenimiento del país, destacando por contar cada fin de semana con decenas de actividades. Ya sea música en vivo, teatro, exposiciones, eventos familiares, actividades deportivas o experiencias gastronómicas, la Perla Tapatía siempre tiene algo que ofrecer tanto para locales como para visitantes.

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Para chicos y grandes, este fin de semana la ciudad volverá a llenarse de opciones para disfrutar, salir de la rutina y aprovechar el ambiente que caracteriza a la capital jalisciense. Con una agenda repleta de eventos, Guadalajara busca convertirse nuevamente en el punto de encuentro ideal para quienes desean pasar momentos de diversión, convivencia y entretenimiento.

¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana?

Guadalajara se prepara para un fin de semana lleno de música, teatro, espectáculos y actividades para toda la familia, con una cartelera que reunirá conciertos de artistas nacionales e internacionales, obras teatrales, danza, eventos culturales y hasta carreras recreativas al aire libre.

Obra de teatro: La obra que sale mal

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 17:00 y 20:30 horas

Show de teatro y acrobacias: Compagnia Finzi Pasca presenta- Titizé, a Venetian Dream

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $650-$1 mil 300

Concierto: Christian Nodal

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $5 mil

Concierto: Manuel Orozco- Rock Clásico

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 21:30 horas
  • Precio: $600 - $700

Concierto: Filarmónica de Jalisco con Geneva Lewis

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Teatro Degollado (Festival Cultural de Mayo)
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $250-$400

Obra de teatro: Antes de las siete- La gravedad de la casualidad

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $200

Concierto: Reik

  • Fecha: Viernes 22 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $3 mil 075

Concierto: Diego Gatica y Las Fábulas

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $160

Obra de teatro: Kiwi 

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $120

Concierto: Intocable

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $589-$4 mil 111

Obra de teatro: Un poeta en la oficina

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: Estudio Diana
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $200

Concierto: Flans y Pandora

  • Fecha: Sábado 23 de mayo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $3 mil 452

Feria de la miel 

  • Fecha: Sábado 23 y domingo 24 de mayo
  • Lugar: Parque San Nicolás de Bari
  • Horario: 10:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Concierto: Recital de piano + percusión

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: Teatro Degollado (Festival Cultural de Mayo)
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $250

Obra de teatro: De la Prepa a la Escena

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $50

Espuma Run: Carrera presencial 3K y 5K

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: Parque Metropolitano de Guadalajara
  • Horario: 08:00 horas
  • Precio: $279-$429

Obra de teatro: Un cardumen en el cielo y una parvada en el mar

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas
  • Horario: 11:00 horas y 13:00 horas
  • Precio: $200-$350

Concierto: Iza TKM

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: C3 Rooftop
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $580

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Musical: La sirenita

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: Palcco
  • Horario: 11:00 horas
  • Precio: $350

Danza folclórica: Raíces que florecen- Tres décadas de danza Universitaria

  • Fecha: Domingo 24 de mayo
  • Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $140-$280

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