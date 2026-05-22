Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 22 al 24 de mayo: Cartelera de eventos

Guadalajara se ha convertido en una de las ciudades con mayor oferta cultural y de entretenimiento del país, destacando por contar cada fin de semana con decenas de actividades. Ya sea música en vivo, teatro, exposiciones, eventos familiares, actividades deportivas o experiencias gastronómicas , la Perla Tapatía siempre tiene algo que ofrecer tanto para locales como para visitantes.

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Para chicos y grandes, este fin de semana la ciudad volverá a llenarse de opciones para disfrutar, salir de la rutina y aprovechar el ambiente que caracteriza a la capital jalisciense . Con una agenda repleta de eventos, Guadalajara busca convertirse nuevamente en el punto de encuentro ideal para quienes desean pasar momentos de diversión, convivencia y entretenimiento.

¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana?

Guadalajara se prepara para un fin de semana lleno de música, teatro, espectáculos y actividades para toda la familia, con una cartelera que reunirá conciertos de artistas nacionales e internacionales, obras teatrales, danza, eventos culturales y hasta carreras recreativas al aire libre.

Obra de teatro: La obra que sale mal

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 17:00 y 20:30 horas

Show de teatro y acrobacias: Compagnia Finzi Pasca presenta- Titizé, a Venetian Dream

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas

Horario: 13:00 horas

Precio: $650-$1 mil 300

Concierto: Christian Nodal

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $5 mil

Concierto: Manuel Orozco- Rock Clásico

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Palcco

Horario: 21:30 horas

Precio: $600 - $700

Concierto: Filarmónica de Jalisco con Geneva Lewis

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Teatro Degollado (Festival Cultural de Mayo)

Horario: 20:00 horas

Precio: $250-$400

Obra de teatro: Antes de las siete- La gravedad de la casualidad

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Estudio Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $200

Concierto: Reik

Fecha: Viernes 22 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 075

Concierto: Diego Gatica y Las Fábulas

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 20:00 horas

Precio: $160

Obra de teatro: Kiwi

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 18:00 horas

Precio: $120

Concierto: Intocable

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: Plaza de Toros Nuevo Progreso

Horario: 20:00 horas

Precio: $589-$4 mil 111

Obra de teatro: Un poeta en la oficina

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: Estudio Diana

Horario: 18:00 horas

Precio: $200

Concierto: Flans y Pandora

Fecha: Sábado 23 de mayo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 452

Feria de la miel

Fecha: Sábado 23 y domingo 24 de mayo

Lugar: Parque San Nicolás de Bari

Horario: 10:00 horas

Precio: Entrada libre

Concierto: Recital de piano + percusión

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Teatro Degollado (Festival Cultural de Mayo)

Horario: 18:00 horas

Precio: $250

Obra de teatro: De la Prepa a la Escena

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $50

Espuma Run: Carrera presencial 3K y 5K

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Parque Metropolitano de Guadalajara

Horario: 08:00 horas

Precio: $279-$429

Obra de teatro: Un cardumen en el cielo y una parvada en el mar

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas

Horario: 11:00 horas y 13:00 horas

Precio: $200-$350

Concierto: Iza TKM

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: C3 Rooftop

Horario: 18:00 horas

Precio: $580

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Musical: La sirenita

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Palcco

Horario: 11:00 horas

Precio: $350

Danza folclórica: Raíces que florecen- Tres décadas de danza Universitaria

Fecha: Domingo 24 de mayo

Lugar: Conjunto Santander de Artes Escénicas

Horario: 18:00 horas

Precio: $140-$280

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