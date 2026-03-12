¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 13 al 15 de marzo? Conciertos, shows y más

Guadalajara es uno de los epicentros culturales y de entretenimiento más importantes del país, pues semana con semana ofrece una amplia variedad de eventos, espectáculos y conciertos que llenan de vida sus calles para el disfrute de los tapatíos y de los visitantes que buscan pasar un fin de semana inolvidable en la Perla Tapatía.Entre conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte y experiencias culturales, la capital de Jalisco se prepara para un nuevo fin de semana lleno de color, música y diversión en distintos rincones de la ciudad.Ya sea para chicos o grandes, la ciudad tiene actividades para todos los gustos y presupuestos. Así que si estás buscando un plan dinámico y entretenido, aquí te compartimos algunos de los eventos y actividades que podrás disfrutar en Guadalajara del 13 al 15 de marzo.Panteón RococóLa legendaria banda mexicana de ska regresa a Guadalajara con un concierto lleno de energía, donde interpretará sus éxitos más conocidos.Obra de teatro: Cosas rarasUna propuesta teatral contemporánea que mezcla humor, situaciones cotidianas y reflexiones sobre las relaciones humanas.Jorge CuéllarEl artista llega al escenario del C3 Stage para ofrecer un concierto íntimo con sus temas más populares.Concierto: I Love ReggaetonUn espectáculo que reúne a varios exponentes del reguetón para cantar y bailar algunos de los mayores éxitos del género.Obra de teatro: Estoy bien a ratosUna obra que explora emociones humanas con momentos de humor y reflexión sobre los altibajos de la vida.Obra de teatro: Lo que queda de nosotrosUna conmovedora historia sobre la amistad, el duelo y la importancia de seguir adelante.Roswell: Where the Wild Things Are TourUn espectáculo musical en vivo donde la banda presenta su nuevo material acompañado de una puesta en escena intensa, con visuales y una atmósfera que mezcla rock, energía y estética alternativa.Obra de teatro: A lo mejor te encuentroUna historia teatral que aborda el destino, los encuentros inesperados y las decisiones que cambian la vida.Dragones vs Caballeros: Tributo SinfónicoUn espectáculo musical con orquesta que interpreta piezas épicas inspiradas en mundos fantásticos.Candlelight: Lo mejor de Hans ZimmerUn concierto a la luz de las velas donde se interpretan algunas de las composiciones más icónicas del famoso compositor de cine.Candlelight: Tributo a José JoséUna experiencia musical íntima que rinde homenaje a los grandes éxitos del “Príncipe de la Canción”.Duelo en ConciertoLa agrupación de música regional mexicana llega a Guadalajara con un espectáculo lleno de romanticismo y grandes éxitos.El Divo SinfónicoUn concierto que mezcla música popular con arreglos sinfónicos en un espectáculo lleno de emoción.Roll a GameEvento dedicado a los juegos de mesa, videojuegos y cultura geek con torneos, exhibiciones y actividades para toda la familia.Liga MX: Chivas vs Santos LagunaEl Estadio AKRON será sede de este emocionante partido de la Liga MX donde Chivas buscará sumar puntos ante Santos.Steve Hackett & GeneticsEl exguitarrista de Genesis llega a Guadalajara con un concierto especial para los fanáticos del rock progresivo.Proyección con orquesta: Cómo entrenar a tu dragónLa película animada se proyecta mientras una orquesta interpreta su banda sonora en vivo.Obra de teatro: AburridoUna obra con humor y reflexión que aborda la rutina y las emociones de la vida cotidiana.Concierto de la Orquesta Filarmónica de JaliscoUn concierto clásico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.Obra de teatro: Un ataúd para dosUna comedia teatral llena de situaciones absurdas que promete risas entre el público.Funciones de cine al aire libreDiversos parques de Guadalajara ofrecerán proyecciones gratuitas para disfrutar del cine en un ambiente familiar.Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla LópezUna muestra que reúne obras pertenecientes al acervo cultural impulsado por el exrector de la UdeG.Exposición de fotografía: Inédito Tránsitos y encuentros. Archivo José Hernández-ClaireUna exposición fotográfica que presenta parte del archivo del reconocido fotógrafo tapatío.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP