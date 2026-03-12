¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 13 al 15 de marzo? Conciertos, shows y más

Guadalajara es uno de los epicentros culturales y de entretenimiento más importantes del país, pues semana con semana ofrece una amplia variedad de eventos, espectáculos y conciertos que llenan de vida sus calles para el disfrute de los tapatíos y de los visitantes que buscan pasar un fin de semana inolvidable en la Perla Tapatía.

Entre conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte y experiencias culturales, la capital de Jalisco se prepara para un nuevo fin de semana lleno de color, música y diversión en distintos rincones de la ciudad.

Ya sea para chicos o grandes, la ciudad tiene actividades para todos los gustos y presupuestos. Así que si estás buscando un plan dinámico y entretenido, aquí te compartimos algunos de los eventos y actividades que podrás disfrutar en Guadalajara del 13 al 15 de marzo.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Panteón Rococó

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Auditorio Telmex

Horario: 21:00 horas

Precio: $600 - $1 mil 500

La legendaria banda mexicana de ska regresa a Guadalajara con un concierto lleno de energía, donde interpretará sus éxitos más conocidos.

Obra de teatro: Cosas raras

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 20:00 horas

Precio: $150

Una propuesta teatral contemporánea que mezcla humor , situaciones cotidianas y reflexiones sobre las relaciones humanas.

Jorge Cuéllar

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: C3 Stage

Horario: 19:00 horas

Precio: $500 - $1 mil 200

El artista llega al escenario del C3 Stage para ofrecer un concierto íntimo con sus temas más populares.

Concierto: I Love Reggaeton

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $628 - $3 mil 514

Un espectáculo que reúne a varios exponentes del reguetón para cantar y bailar algunos de los mayores éxitos del género.

Obra de teatro: Estoy bien a ratos

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 18:30 horas

Precio: $220

Una obra que explora emociones humanas con momentos de humor y reflexión sobre los altibajos de la vida.

Obra de teatro: Lo que queda de nosotros

Fecha: Viernes 13 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 20:30 horas

Precio: $485

Una conmovedora historia sobre la amistad , el duelo y la importancia de seguir adelante.

Roswell: Where the Wild Things Are Tour

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $160 - $180

Un espectáculo musical en vivo donde la banda presenta su nuevo material acompañado de una puesta en escena intensa, con visuales y una atmósfera que mezcla rock, energía y estética alternativa.

Obra de teatro: A lo mejor te encuentro

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $200

Una historia teatral que aborda el destino, los encuentros inesperados y las decisiones que cambian la vida.

Dragones vs Caballeros: Tributo Sinfónico

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 19:00 horas

Precio: $650 - $1 mil 200

Un espectáculo musical con orquesta que interpreta piezas épicas inspiradas en mundos fantásticos.

Candlelight: Lo mejor de Hans Zimmer

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Gran Casa Xalisco

Horario: 19:00 horas

Precio: $415

Un concierto a la luz de las velas donde se interpretan algunas de las composiciones más icónicas del famoso compositor de cine.

Candlelight: Tributo a José José

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Gran Casa Xalisco

Horario: 21:00 horas

Precio: $850

Una experiencia musical íntima que rinde homenaje a los grandes éxitos del “Príncipe de la Canción”.

Duelo en Concierto

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Arena Guadalajara

Horario: 21:00 horas

Precio: $502 - $2 mil 259

La agrupación de música regional mexicana llega a Guadalajara con un espectáculo lleno de romanticismo y grandes éxitos.

El Divo Sinfónico

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: PALCCO

Horario: 20:30 horas

Precio: $600 - $1 mil 200

Un concierto que mezcla música popular con arreglos sinfónicos en un espectáculo lleno de emoción.

Roll a Game

Fecha: Sábado 14 y domingo 15 de marzo

Lugar: Expo Guadalajara

Horario: 11:00 horas

Precio: $230

Evento dedicado a los juegos de mesa , videojuegos y cultura geek con torneos, exhibiciones y actividades para toda la familia.

Liga MX: Chivas vs Santos Laguna

Fecha: Sábado 14 de marzo

Lugar: Estadio AKRON

Horario: 17:00 horas

Precio: $425 - $3 mil 529

El Estadio AKRON será sede de este emocionante partido de la Liga MX donde Chivas buscará sumar puntos ante Santos.

Steve Hackett & Genetics

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Diana

Horario: 20:00 horas

Precio: $550 - $1 mil 200

El exguitarrista de Genesis llega a Guadalajara con un concierto especial para los fanáticos del rock progresivo.

Proyección con orquesta: Cómo entrenar a tu dragón

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Galerías

Horario: 13:30 y 17:00 horas

Precio: $500

La película animada se proyecta mientras una orquesta interpreta su banda sonora en vivo.

Obra de teatro: Aburrido

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 13:00 horas

Precio: $120

Una obra con humor y reflexión que aborda la rutina y las emociones de la vida cotidiana.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Degollado

Horario: 12:00 horas

Precio: Consultar cartelera

Un concierto clásico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Obra de teatro: Un ataúd para dos

Fecha: Domingo 15 de marzo

Lugar: Teatro Experimental de Jalisco

Horario: 18:00 horas

Precio: $125

Una comedia teatral llena de situaciones absurdas que promete risas entre el público.

Funciones de cine al aire libre

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Parques de Guadalajara

Horario: Varios horarios

Precio: Entrada libre

Diversos parques de Guadalajara ofrecerán proyecciones gratuitas para disfrutar del cine en un ambiente familiar.

Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla López

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Museo de las Artes (MUSA)

Horario: Desde las 10:00 horas

Precio: Entrada libre

Una muestra que reúne obras pertenecientes al acervo cultural impulsado por el exrector de la UdeG.

Exposición de fotografía: Inédito Tránsitos y encuentros. Archivo José Hernández-Claire

Fecha: Todo el fin de semana

Lugar: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas

Horario: Desde las 10:00 horas

Precio: Entrada libre

Una exposición fotográfica que presenta parte del archivo del reconocido fotógrafo tapatío.

XP