Jueves, 12 de Marzo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

¿Qué hacer en Guadalajara el fin de semana del 13 al 15 de marzo? Conciertos, shows y más

La Perla Tapatía se llena de música, arte y entretenimiento con actividades para disfrutar en familia, con amigos o en pareja

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

Los recintos culturales, teatros y foros de Guadalajara abren sus puertas cada fin de semana con propuestas para todas las edades. ESPECIAL

Los recintos culturales, teatros y foros de Guadalajara abren sus puertas cada fin de semana con propuestas para todas las edades. ESPECIAL

Guadalajara es uno de los epicentros culturales y de entretenimiento más importantes del país, pues semana con semana ofrece una amplia variedad de eventos, espectáculos y conciertos que llenan de vida sus calles para el disfrute de los tapatíos y de los visitantes que buscan pasar un fin de semana inolvidable en la Perla Tapatía.

Te puede interesar: Zapopan estrena "Escuela con Estrella" en la colonia Miramar

Entre conciertos, obras de teatro, exposiciones de arte y experiencias culturales, la capital de Jalisco se prepara para un nuevo fin de semana lleno de color, música y diversión en distintos rincones de la ciudad.

Ya sea para chicos o grandes, la ciudad tiene actividades para todos los gustos y presupuestos. Así que si estás buscando un plan dinámico y entretenido, aquí te compartimos algunos de los eventos y actividades que podrás disfrutar en Guadalajara del 13 al 15 de marzo.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Panteón Rococó

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Auditorio Telmex
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 500

La legendaria banda mexicana de ska regresa a Guadalajara con un concierto lleno de energía, donde interpretará sus éxitos más conocidos.

Obra de teatro: Cosas raras

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $150

Una propuesta teatral contemporánea que mezcla humor, situaciones cotidianas y reflexiones sobre las relaciones humanas.

Jorge Cuéllar

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: C3 Stage
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $500 - $1 mil 200

El artista llega al escenario del C3 Stage para ofrecer un concierto íntimo con sus temas más populares.

Concierto: I Love Reggaeton

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $628 - $3 mil 514

Un espectáculo que reúne a varios exponentes del reguetón para cantar y bailar algunos de los mayores éxitos del género.

Obra de teatro: Estoy bien a ratos

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 18:30 horas
  • Precio: $220

Una obra que explora emociones humanas con momentos de humor y reflexión sobre los altibajos de la vida.

Obra de teatro: Lo que queda de nosotros

  • Fecha: Viernes 13 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $485

Una conmovedora historia sobre la amistad, el duelo y la importancia de seguir adelante.

Roswell: Where the Wild Things Are Tour

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $160 - $180

Un espectáculo musical en vivo donde la banda presenta su nuevo material acompañado de una puesta en escena intensa, con visuales y una atmósfera que mezcla rock, energía y estética alternativa.

Obra de teatro: A lo mejor te encuentro

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $200

Una historia teatral que aborda el destino, los encuentros inesperados y las decisiones que cambian la vida.

Dragones vs Caballeros: Tributo Sinfónico

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $650 - $1 mil 200

Un espectáculo musical con orquesta que interpreta piezas épicas inspiradas en mundos fantásticos.

Candlelight: Lo mejor de Hans Zimmer

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Gran Casa Xalisco
  • Horario: 19:00 horas
  • Precio: $415

Un concierto a la luz de las velas donde se interpretan algunas de las composiciones más icónicas del famoso compositor de cine.

Candlelight: Tributo a José José

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Gran Casa Xalisco
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $850

Una experiencia musical íntima que rinde homenaje a los grandes éxitos del “Príncipe de la Canción”.

Duelo en Concierto

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Arena Guadalajara
  • Horario: 21:00 horas
  • Precio: $502 - $2 mil 259

La agrupación de música regional mexicana llega a Guadalajara con un espectáculo lleno de romanticismo y grandes éxitos.

El Divo Sinfónico

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: PALCCO
  • Horario: 20:30 horas
  • Precio: $600 - $1 mil 200

Un concierto que mezcla música popular con arreglos sinfónicos en un espectáculo lleno de emoción.

Roll a Game

  • Fecha: Sábado 14 y domingo 15 de marzo
  • Lugar: Expo Guadalajara
  • Horario: 11:00 horas
  • Precio: $230

Evento dedicado a los juegos de mesa, videojuegos y cultura geek con torneos, exhibiciones y actividades para toda la familia.

Liga MX: Chivas vs Santos Laguna

  • Fecha: Sábado 14 de marzo
  • Lugar: Estadio AKRON
  • Horario: 17:00 horas
  • Precio: $425 - $3 mil 529

Lee: Hotel Riu Guadalajara: ¿Cuánto cuesta la Suite presidencial?

El Estadio AKRON será sede de este emocionante partido de la Liga MX donde Chivas buscará sumar puntos ante Santos.

Steve Hackett & Genetics

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Diana
  • Horario: 20:00 horas
  • Precio: $550 - $1 mil 200

El exguitarrista de Genesis llega a Guadalajara con un concierto especial para los fanáticos del rock progresivo.

Proyección con orquesta: Cómo entrenar a tu dragón

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Galerías
  • Horario: 13:30 y 17:00 horas
  • Precio: $500

La película animada se proyecta mientras una orquesta interpreta su banda sonora en vivo.

Obra de teatro: Aburrido

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 13:00 horas
  • Precio: $120

Una obra con humor y reflexión que aborda la rutina y las emociones de la vida cotidiana.

Concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Degollado
  • Horario: 12:00 horas
  • Precio: Consultar cartelera

Un concierto clásico en uno de los recintos más emblemáticos de la ciudad.

Obra de teatro: Un ataúd para dos

  • Fecha: Domingo 15 de marzo
  • Lugar: Teatro Experimental de Jalisco
  • Horario: 18:00 horas
  • Precio: $125

Una comedia teatral llena de situaciones absurdas que promete risas entre el público.

Funciones de cine al aire libre

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Parques de Guadalajara
  • Horario: Varios horarios
  • Precio: Entrada libre

Diversos parques de Guadalajara ofrecerán proyecciones gratuitas para disfrutar del cine en un ambiente familiar.

También puedes leer: ¿Cuál es el último día para hacer el cambio de placas gratuito en Jalisco?

Exposición de arte: Colección Acervo Raúl Padilla López

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Museo de las Artes (MUSA)
  • Horario: Desde las 10:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Una muestra que reúne obras pertenecientes al acervo cultural impulsado por el exrector de la UdeG.

Exposición de fotografía: Inédito Tránsitos y encuentros. Archivo José Hernández-Claire

  • Fecha: Todo el fin de semana
  • Lugar: Museo del Periodismo y las Artes Gráficas
  • Horario: Desde las 10:00 horas
  • Precio: Entrada libre

Una exposición fotográfica que presenta parte del archivo del reconocido fotógrafo tapatío.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 
XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones