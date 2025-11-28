Qué hacer en Guadalajara del 28 al 30 de noviembre: Festivales, ciencia, música y más

Guadalajara volverá a vibrar este fin de semana con los shows y actividades más espectaculares para cerrar el mes de noviembre con una energía explosiva y divertida que iluminará la ciudad de punta a punta. Prepárate, porque la Perla Tapatía tiene listos decenas de eventos especiales y variados para todas las personas.

Como cada semana, la llamada Ciudad de las Rosas se transforma en un enorme escenario que reúne los mejores espectáculos, buscando cautivar tanto a los tapatíos como a quienes visitan esta reconocida urbe.

Desde música en vivo y danza folclórica, hasta shows de comedia, ferias culturales y observación de estrellas, la capital de Jalisco se luce con propuestas para todos los públicos, desde quienes buscan adrenalina hasta quienes prefieren algo más relajado.

No importa qué estilo disfrutes: este fin de semana del 28 al 30 de noviembre, la metrópoli tiene preparado algo especial para ti. Aquí te dejamos la lista completa de eventos para que te animes, tomes una decisión y salgas a crear nuevos y memorables momentos.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

La ciudad iniciará con una fuerte dosis musical, ya que Eden Muñoz encenderá el Auditorio Telmex este viernes 28 y sábado 29 , ambos conciertos programados a las 21:00 horas.

En esa misma vibra artística, el Teatro Diana será escenario de dos presentaciones especiales el viernes 28: por un lado, el recital íntimo de Fernando Delgadillo y Alejandro Filio a las 20:30 horas, y más tarde, el talento de Carlos Quintana a las 21:00 horas.

Sin embargo, uno de los eventos que marcará esta semana es la esperada Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2025, que abrirá sus puertas del sábado 29 de noviembre al domingo 7 de diciembre , desde las 09:00 horas en Expo Guadalajara, convirtiéndose como siempre en un punto de encuentro para amantes de la lectura y la cultura.

La FIL Guadalajara regresa reuniendo libros, autores y actividades que transforman la ciudad en un punto de encuentro para todos los amantes de la lectura. CORTESÍA/FIL

Quienes prefieran un ambiente distinto podrán disfrutar de un emotivo Candlelight Tributo a Juan Gabriel, programado para el viernes 28 a las 19:00 horas en Casa Xalisco , mientras que los amantes del humor podrán reír a carcajadas con el stand-up de Richie O’Farrill, también el viernes, en Teatro Galerías a las 21:00 horas.

El arte corporal y la música se unirán en el Tatto Music Fest, que tomará el Pabellón Cultural Universitario del viernes 28 al domingo 30, con horarios variados.

Para quienes buscan reflexión y emociones profundas, Odín Dupeyron presentará su obra ¡A vivir! este sábado 29 a las 19:00 horas en el Teatro Diana.

La ciencia también tendrá su momento con la Noche de las Estrellas 2025 , programada para el sábado 29 desde las 15:00 horas en el CUCEI , mientras que el arte folclórico y el mariachi tomará protagonismo en la Feria de las Rosas, a las 20:00 horas en el Conjunto Santander.

Los asistentes con ganas de explorar nuevas propuestas musicales podrán acudir al Festival Echoes, este sábado 29 a partir de las 16:00 horas en Tesistown.

Ese mismo día y el domingo se realizará el Festival del Gordo, que arrancará a las 12:00 horas en el Parque Metropolitano, listo para recibir a quienes buscan buena comida y convivencia.

El Festival del Gordo llega con sabores, música y un ambiente festivo. INSTAGRAM/@festivaldelgordo

Desde tempranas horas, el sábado 29 también se desarrollará el encuentro Better Together en el Holiday Inn Guadalajara Expo, comenzando a las 09:00 horas.

Y para cerrar el fin de semana, la música regresará con fuerza: Los Auténticos Decadentes tomarán el Auditorio Telmex el domingo 30 a las 21:00 horas , mientras que en el Teatro Diana, a las 18:30 horas, se presentará The Originals Brainrots Italianos.

Además, las familias podrán disfrutar de El Mundo de Fede Vigevani, este domingo 30 a las 17:00 horas en la Arena Guadalajara. Y para quienes buscan tradición, la Temporada Grande 2025 recibirá a los aficionados a la tauromaquia en la Plaza de Toros Nuevo Progreso, comenzando a las 16:30 horas.

Finalmente, el cine al aire libre se hace presente con funciones para todas las edades:

Viernes 28: Los Croods en Parque Alcalde a las 19:45 horas

Viernes 28: 101 Dálmatas en Parque Mirador Independencia a las 19:45 horas

Sábado 29: Película por definir en Parque Metropolitano a las 19:00 horas

Domingo 30: Pie Pequeño en el Parque de las Niñas y los Niños a las 19:00 horas

Con una cartelera tan diversa y vibrante, Guadalajara confirma una vez más por qué es uno de los centros culturales más activos de México. Sea cual sea tu plan ideal, la ciudad te abre sus puertas para que vivas un fin de semana lleno de ritmo, descubrimientos y momentos que valen la pena recordar.

