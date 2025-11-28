Viernes, 28 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Estos son los mejores planes para diciembre en Guadalajara; cartelera de actividades

Habrá alternativas para todos los públicos, gustos y preferencias durante diciembre en GDL

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

¿Cuáles son los mejores planes durante diciembre en Guadalajara? EL INFORMADOR / ARCHIVO

La ciudad de Guadalajara, también conocida como “La Perla Tapatía”, está más que lista para cerrar el año con lo mejor de lo mejor. Durante diciembre del 2025, habrán muchísimas opciones de actividades culturales, shows internacionales, eventos familiares y conciertos. Habrá alternativas para todos los públicos, gustos y preferencias, para aquellos que buscan aprovechar al máximo esta temporada de fin de año.

A continuación, te mostramos un catálogo con todas las actividades que podrás disfrutar durante este mes.

Esta es la cartelera de actividades en Guadalajara durante diciembre

Descubre la lista completa de planes en GDL:

  • Concierto de la Maldita Vecindad e Inspector
    • Fecha: Viernes 5 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Arena Guadalajara
  • Camilo Séptimo en concierto
    • Fecha: Viernes 5 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Teatro Diana
  • Flor Bertotti en concierto Guadalajara
    • Fecha: Viernes 5 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Auditorio Telmex
  • Matute: Disco Stereo Tour
    • Fecha: Sábado 6 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Arena Guadalajara
  • Un cuento VHS de Navidad
    • Fecha: Sábado 6, domingo 7 y sábado 13 de diciembre
    • Horario: 4:00 y 7:00 p.m.
    • Lugar: Estudio Diana
  • Spazio Ballet presenta El Cascanueces
    • Fecha: Sábado 6 de diciembre
    • Horario: 8:00 p.m.
    • Lugar: Teatro Diana

  • Picus en concierto
    • Fecha: Domingo 7 de diciembre
    • Horario: 5:00 p.m.
    • Lugar: Auditorio Telmex
  • El Tenorio Cómico
    • Fecha: Martes 9 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Teatro Galerías
  • Show de Brincos Dieras
    • Fecha: Viernes 12 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Auditorio Telmex
  • Gloria Trevi: La Fiesta
    • Fecha: Viernes 12 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Arena Guadalajara
  • Outlet del Mueble
    • Fecha: Del viernes 12 al domingo 14 de diciembre
    • Horario: 9:00 a.m.
    • Lugar: Expo Guadalajara
  • Outlet de Marcas Diciembre 2025
    • Fecha: Del viernes 12 al lunes 15 de diciembre
    • Horario: 10:00 a.m.
    • Lugar: Expo Guadalajara
  • Tombochio
    • Fecha: Sábado 13 de diciembre
    • Horario: 8:30 p.m.
    • Lugar: Auditorio Telmex
  • Expo Disciplina y Salud
    • Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre
    • Horario: 10:00 a.m.
    • Lugar: Expo Guadalajara
  • Bazar Círculo MX
    • Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre
    • Horario: 11:00 a.m.
    • Lugar: Expo Guadalajara
  • Vive la Conco
    • Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre
    • Horario: 11:00 a.m.
    • Lugar: Expo Guadalajara

  • Escuela de Danza Youcef presenta “Lumina, Bailarinas de Luz”
    • Fecha: Domingo 14 de diciembre
    • Horario: 5:00 y 7:00 p.m.
    • Lugar: Estudio Diana
  • Dos voces, un sentimiento: Arturo Vargas & Steeven Sandoval
    • Fecha: Domingo 14 de diciembre
    • Horario: 7:00 p.m.
    • Lugar: Estudio Diana
  • Toto + Christopher Cross
    • Fecha: Miércoles 17 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Auditorio Telmex
  • Los Babys y Los Falcons
    • Fecha: Viernes 19 de diciembre
    • Horario: 9:00 p.m.
    • Lugar: Teatro Diana
  • Guerra de Titanes 2025
    • Fecha: Sábado 20 de diciembre
    • Horario: 8:00 p.m.
    • Lugar: Arena Guadalajara
  • Weekend Bazar
    • Fecha: Sábado 20 y domingo 21 de diciembre
    • Horario: 12:00 p.m.
    • Lugar: Expo Guadalajara

Diciembre es uno de los meses más activos en la ciudad tapatía, debido a sus numerosas actividades y eventos para toda la familia. Disfruta al máximo de lo último del año con planes que combinan cultura, entretenimiento y claro, las festividades navideñas.

