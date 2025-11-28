Estos son los mejores planes para diciembre en Guadalajara; cartelera de actividades

La ciudad de Guadalajara, también conocida como “La Perla Tapatía”, está más que lista para cerrar el año con lo mejor de lo mejor. Durante diciembre del 2025, habrán muchísimas opciones de actividades culturales, shows internacionales, eventos familiares y conciertos. Habrá alternativas para todos los públicos, gustos y preferencias, para aquellos que buscan aprovechar al máximo esta temporada de fin de año.A continuación, te mostramos un catálogo con todas las actividades que podrás disfrutar durante este mes.Descubre la lista completa de planes en GDL:Diciembre es uno de los meses más activos en la ciudad tapatía, debido a sus numerosas actividades y eventos para toda la familia. Disfruta al máximo de lo último del año con planes que combinan cultura, entretenimiento y claro, las festividades navideñas.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL