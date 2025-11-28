Estos son los mejores planes para diciembre en Guadalajara; cartelera de actividades

La ciudad de Guadalajara, también conocida como “La Perla Tapatía”, está más que lista para cerrar el año con lo mejor de lo mejor. Durante diciembre del 2025, habrán muchísimas opciones de actividades culturales, shows internacionales, eventos familiares y conciertos. Habrá alternativas para todos los públicos, gustos y preferencias, para aquellos que buscan aprovechar al máximo esta temporada de fin de año.

A continuación, te mostramos un catálogo con todas las actividades que podrás disfrutar durante este mes.

Esta es la cartelera de actividades en Guadalajara durante diciembre

Descubre la lista completa de planes en GDL:

Concierto de la Maldita Vecindad e Inspector Fecha: Viernes 5 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Arena Guadalajara

Camilo Séptimo en concierto Fecha: Viernes 5 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Teatro Diana

Flor Bertotti en concierto Guadalajara Fecha: Viernes 5 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Auditorio Telmex

Matute: Disco Stereo Tour Fecha: Sábado 6 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Arena Guadalajara

Un cuento VHS de Navidad Fecha: Sábado 6, domingo 7 y sábado 13 de diciembre Horario: 4:00 y 7:00 p.m. Lugar: Estudio Diana

Spazio Ballet presenta El Cascanueces Fecha: Sábado 6 de diciembre Horario: 8:00 p.m. Lugar: Teatro Diana



Picus en concierto Fecha: Domingo 7 de diciembre Horario: 5:00 p.m. Lugar: Auditorio Telmex

El Tenorio Cómico Fecha: Martes 9 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Teatro Galerías

Show de Brincos Dieras Fecha: Viernes 12 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Auditorio Telmex

G loria Trevi: La Fiesta Fecha: Viernes 12 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Arena Guadalajara

Outlet del Mueble Fecha: Del viernes 12 al domingo 14 de diciembre Horario: 9:00 a.m. Lugar: Expo Guadalajara

Outlet de Marcas Diciembre 2025 Fecha: Del viernes 12 al lunes 15 de diciembre Horario: 10:00 a.m. Lugar: Expo Guadalajara

Tombochio Fecha: Sábado 13 de diciembre Horario: 8:30 p.m. Lugar: Auditorio Telmex

Expo Disciplina y Salud Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre Horario: 10:00 a.m. Lugar: Expo Guadalajara

Bazar Círculo MX Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre Horario: 11:00 a.m. Lugar: Expo Guadalajara

Vive la Conco Fecha: Sábado 13 y domingo 14 de diciembre Horario: 11:00 a.m. Lugar: Expo Guadalajara



Escuela de Danza Youcef presenta “Lumina, Bailarinas de Luz” Fecha: Domingo 14 de diciembre Horario: 5:00 y 7:00 p.m. Lugar: Estudio Diana

Dos voces, un sentimiento: Arturo Vargas & Steeven Sandoval Fecha: Domingo 14 de diciembre Horario: 7:00 p.m. Lugar: Estudio Diana

Toto + Christopher Cross Fecha: Miércoles 17 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Auditorio Telmex

Los Babys y Los Falcons Fecha: Viernes 19 de diciembre Horario: 9:00 p.m. Lugar: Teatro Diana

Guerra de Titanes 2025 Fecha: Sábado 20 de diciembre Horario: 8:00 p.m. Lugar: Arena Guadalajara

Weekend Bazar Fecha: Sábado 20 y domingo 21 de diciembre Horario: 12:00 p.m. Lugar: Expo Guadalajara



Diciembre es uno de los meses más activos en la ciudad tapatía, debido a sus numerosas actividades y eventos para toda la familia. Disfruta al máximo de lo último del año con planes que combinan cultura, entretenimiento y claro, las festividades navideñas.

