Qué hacer en Guadalajara del 21 al 23 de noviembre: Ferias, carreras, conciertos y más

No importa si te gustan los planes alocados, dinámicos o más tranquilos; sea cual sea tu estilo, Guadalajara siempre tiene opciones disponibles para todas las preferencias. Así que, si te sientes un poco perdido sobre qué hacer este fin de semana, sigue leyendo, porque a continuación te compartimos los mejores eventos de la Perla Tapatía.

La capital jalisciense se caracteriza por contar con múltiples espacios donde puedes encontrarte cara a cara con el entretenimiento y la diversión. No importa hacia dónde dirijas la mirada, cualquier pequeño callejón de esta ciudad tiene algo especial para ti.

Para los amantes de la música, la Ciudad de las Rosas tiene preparadas sorpresas que harán vibrar los recintos más emblemáticos de la metrópoli.

Y si lo tuyo es algo más relajado, este fin de semana también habrá alternativas ideales para disfrutar momentos de tranquilidad con tus amigos y familia.

Atrévete a descubrir todo lo que esta maravillosa urbe tiene para ofrecer. Aquí te presentamos algunas de las mejores actividades que estarán disponibles del viernes 21 al domingo 23 de noviembre.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Entre las actividades culturales destaca la Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara, una opción imperdible para quienes disfrutan perderse entre historias y colecciones literarias. Podrás visitarla durante todo el fin de semana, de 10:00 a 21:00 horas, bajo los portales del Palacio Municipal.

La Feria del Libro Usado y Antiguo de Guadalajara es ideal para los que desean darse un chapuzo en el pasado. INSTAGRAM/@libreroenandanzas

Si lo tuyo es el bienestar, en Expo Guadalajara se llevará a cabo la Expo Wellness & Fitness Latam, que concluye el viernes 21, pero que estará disponible desde las 09:00 horas.

Ese mismo recinto será sede del Congreso de la Sociedad Mexicana de Urología 2025, vigente hasta el sábado 22 desde las 10:00 horas, así como de Expo Muebles, que también finaliza el sábado y abre desde las 09:00 horas. Además, el Innovation Fest se despide el viernes 21, aunque en su último día estará disponible desde las 09:00 horas.

Para quienes buscan noches llenas de ritmo, el Anexo Independencia recibirá el viernes 21 a Chingadazo de Kung Fu a las 19:00 horas.

Por otro lado, el Auditorio Telmex vibrará con el concierto de Los Tigres del Norte a las 21:00 horas, la misma hora en que Víctor García ofrecerá su show “Mi regreso tour” en el Teatro Diana. También el 90s Pop Tour ‘El Antro’ llegará a la Arena Guadalajara, y Kidd Keo se presentará en el Teatro Estudio Cavaret, ambos a las 21:00 horas.

El sábado 22 la danza tomará el escenario del Teatro Diana con el 27 Aniversario de la Academia de Danza Marlene a las 19:00 horas. Más tarde, a las 21:00 horas, NSQK ofrecerá un concierto en el Auditorio Telmex.

Para arrancar el domingo, la ternura y el deporte se unirán en la Carrera de Hello Kitty, que comenzará a las 06:30 horas en La Gran Plaza Fashion Mall.

Hello Kitty y sus amigos de Sanrio se apoderaran de La Gran Plaza Fashion Mall este domingo. INSTAGRAM/@fhinixsports

Ya por la tarde, el Teatro Charles Chaplin será el escenario de la presentación de Andrés Vernazza con su “Gira México 2025”, a las 20:00 horas. También, a las 12:30 horas, la Orquesta Filarmónica de Jalisco interpretará su Programa 6 en el majestuoso Teatro Degollado.

Para quienes disfrutan del cine bajo las estrellas, habrá varias funciones al aire libre. El viernes 21 podrás ver Frozen en el Parque Alcalde a las 7:45 p. m ., mientras que en el Parque Mirador Independencia se proyectará una película por confirmar a la misma hora.

El sábado 22 será turno de Zootopia en el Parque Metropolitano a las 7:00 p. m. Finalmente, el domingo 23 Aladdin se proyectará en el Parque de las Niñas y los Niños también a las 7:00 p. m.

Ya sea que busques música, cultura, deporte o simplemente un buen plan para compartir con quienes más quieres, este fin de semana la Perla del Occidente tiene algo especial esperándote. Así que prepara tu agenda, elige tu plan favorito y disfruta de todo lo que esta increíble ciudad tiene para ofrecer.

XP