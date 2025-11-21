El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, manifestó este viernes su respaldo a la resolución emitida por el juez estatal, Francisco Javier Castellanos de la Cruz, respecto a las personas quienes fueron vinculadas a proceso y las que no, tras haber sido detenidas durante los disturbios registrados en el Centro Histórico de Guadalajara el pasado sábado 15 de noviembre.

El mandatario estatal destacó que la determinación del juez, que vinculó proceso a ocho jóvenes (siete con prisión preventiva) y liberó a otros 32, "representa un ejercicio de justicia equilibrada y una señal clara de que en Jalisco se aplicará la ley a quienes cometan actos violentos, sin vulnerar el derecho a la libre manifestación", afirmó.

"En la autonomía del poder judicial, el día de ayer, un juez ordenó que, de los 40 detenidos, 32 fueran liberados, y ocho fueran vinculados a proceso. Respaldo plenamente la decisión del poder judicial, porque en Jalisco debemos aplicar justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde", afirmó Lemus Navarro.

El gobernador reiteró que los ocho jóvenes vinculados a proceso participaron en agresiones directas contra elementos policiales y en daños al Palacio de Gobierno, al Palacio Legislativo y a la Catedral, además de haber agredido a mujeres policías, mismas quienes habrían llegado desde otros estados a Jalisco, en al menos un camión foráneo, con la intención de provocar disturbios y opacar una manifestación pacífica convocada horas antes.

"Los ocho jóvenes que atentaron contra policías, que atentaron contra el palacio de gobierno, contra el palacio legislativo, pero sobre todo contra mujeres policías… esas ocho personas que nos mandaron de otros estados de la república, que eran provocadores, se quedaron adentro de la cárcel… pueden alcanzar penas entre tres y diez años", manifestó.

Lemus acusa a grupo infiltrado de provocar violencia

El gobernador insistió en que la protesta realizada el sábado por más de 20 mil personas transcurrió en paz y fue recibida con apertura por parte del Gobierno estatal. Sin embargo, reiteró que un grupo de choque ajeno a la movilización buscó generar violencia y desacreditar el reclamo ciudadano relacionado con el clima de inseguridad nacional y el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso.

"El sábado en Jalisco se vivió una manifestación con más de veinte mil personas que salieron a protestar por el clima de violencia que tiene el País, pero que después nos envían un grupo de choque para opacar esa manifestación del mediodía, y que, bueno, pues ocasionó que hoy ocho personas de ese bloque negro se van a quedar en la cárcel por mucho tiempo", aseveró este viernes.

Así, Lemus Navarro reiteró que la resolución judicial también contemplara la liberación de 32 personas "que habrían cometido faltas menores o que no estaban involucrados en los hechos violentos", y aseguró que esta diferenciación corresponde al ejercicio correcto de la justicia, al tiempo que reiteró su respaldo a quienes se manifestaron de manera pacífica.

"32 jóvenes que el juez dictaminó que fueron delitos menores o que no tenían que ver con estos hechos violentos, fueron liberados; y qué bueno, yo respaldo plenamente la decisión autónoma de un juez de Jalisco de haber liberado a esos 32 jóvenes. Justicia es darle a cada quien lo que le corresponde", afirmó.

"Yo creo que es una medida que lanza Jalisco a nivel nacional de que aquí el que él hace la paga, y que también se permite la libre manifestación y que respetamos, queremos y abrazamos a nuestras obras", añadió el gobernador.

El mandatario estatal confirmó también que dos policías serán sancionados por excesos cometidos durante los hechos, lo que, dijo, forma parte del equilibrio que debe prevalecer en la impartición de justicia.

MF