Esta mañana, elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara recataron a un gatito atrapado en la ventana de un departamento ubicado en el cruce de las avenidas Chapultepec e Hidalgo en la colonia Ladrón de Guevara.

El felino se había quedado atorado en la ventana del departamento, en una especie de mini balcón, en el nivel 8 de la torre de departamentos. Al arribo de elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara al domicilio reportado, los oficiales comenzaron con maniobras de rescate.

La acción elegida, debido a las condiciones del lugar, fue instalar un sistema de cuerdas afianzado en la parte superior y por el que uno de los oficiales debió descender unos centímetros para poder posicionarse a una distancia suficiente para rescatar al gato.

La mascota fue entregada a su dueña sana y salva.

¿Cómo contactar a Bomberos de Guadalajara?

Si requieres contactar a Protección Civil y Bomberos de Guadalajara para reportar un incidente como este o cualquier otro relacionado a incendios, animales en peligro o choques automovilísticos que resulten en personas prensadas, puedes hacerlo a través del número global de emergencias (911) o comunicarse a través del teléfono 33 1201 7700.

