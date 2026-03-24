La incorporación de Jalisco a la Guía Michelin marca un momento relevante en la proyección turística del estado y en la consolidación de su gastronomía como uno de los ejes estratégicos de desarrollo económico. El anuncio no solo coloca a la entidad en un circuito internacional de alto prestigio culinario, sino que también confirma la madurez de un sector que ha crecido de manera sostenida y que hoy se presenta como una de las principales cartas de presentación ante el mundo.

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La designación ocurre en un contexto particularmente significativo. Jalisco se prepara para recibir visitantes de distintas partes del planeta como una de las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que convierte a la gastronomía en un elemento clave para la promoción del destino. La coincidencia entre la llegada de la guía y la agenda de eventos internacionales abre una oportunidad para posicionar al estado como un referente turístico integral, donde la cocina se entiende como tradición cultural y una herramienta económica y de identidad.

Durante la presentación del proyecto, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, destacó el significado simbólico de la incorporación del estado a la guía y subrayó el orgullo que representa para el sector turístico y gastronómico. “Qué emoción y orgullo me da que nuestra gastronomía, que no se compara con ninguna otra en el mundo, siga posicionándose”.

Durante la presentación del proyecto, la secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman, destacó el significado simbólico de la incorporación del estado a la guía. EL INFORMADOR / F. SALCEDO

“No hay gastronomía más auténtica, más diversa y más emocionante que la mexicana”, dijo. La funcionaria explicó que la gastronomía se ha convertido en un factor determinante para atraer visitantes y fortalecer la economía local, especialmente en un momento en que el estado busca consolidar su presencia en el mercado turístico internacional.

"El turismo gastronómico genera beneficios a toda la cadena productiva". "No solo trabajan los restaurantes; también se llenan hoteles, se llenan aviones y se generan oportunidades para pescadores, agricultores, artesanos y productores”, explicó.

El posicionamiento de Jalisco dentro de la Guía Michelin también responde a la infraestructura turística que ha desarrollado en los últimos años. El estado cuenta con una red de servicios que permite recibir a visitantes nacionales e internacionales y albergar eventos de gran escala.

Tenemos una infraestructura de primer nivel, dos de los aeropuertos mejor conectados del país, una gran oferta hotelera y más de 46 mil establecimientos gastronómicos en el estado. Contamos con recintos para conciertos, festivales y exposiciones, y con una diversidad de escenarios que nos permite recibir eventos internacionales de gran escala”.

Identidad cultural y posicionamiento internacional

La gastronomía jalisciense forma parte de una tradición culinaria profundamente arraigada en la historia del país. Platillos como la birria, la torta ahogada o el pozole representan una herencia cultural que ha sido transmitida de generación en generación y que hoy convive con propuestas contemporáneas de cocina de autor. En ese sentido, la identidad cultural se convierte en un elemento central para la promoción turística del estado.

La gastronomía jalisciense forma parte de una tradición culinaria profundamente arraigada en la historia del país. EL INFORMADOR / ARCHIVO

“Un país puede tener mucho presupuesto y muchas ganas, pero si no tiene identidad ni historia, eso no se compra con nada". “México la tiene, y Jalisco la tiene de manera particularmente arraigada”, aseguró Fridman.

La funcionaria señaló que los símbolos culturales de la entidad —como el tequila, el mariachi y la charrería— han contribuido a posicionar a Jalisco como un referente internacional.

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“Cuando decimos que ‘Jalisco es México’, lo decimos con responsabilidad, con humildad y con orgullo, porque cada vez que salimos al extranjero, lo primero que nos preguntan es por el tequila, por el mariachi y por la charrería”.

El proceso de evaluación de la Guía Michelin

La inclusión de un destino en la Guía Michelin implica un proceso de evaluación exhaustivo que puede extenderse durante varios meses. Inspectores especializados visitan restaurantes de manera anónima y analizan distintos aspectos relacionados con la calidad culinaria y la experiencia del comensal.

“El proceso para participar en la guía implica una evaluación que puede durar aproximadamente un año". "Los inspectores realizan visitas confidenciales para valorar la madurez de la oferta gastronómica y determinar qué restaurantes cumplen con los estándares internacionales”, explicó Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en México (CANIRAC).

Este procedimiento se caracteriza por su confidencialidad, lo que garantiza la imparcialidad de la selección y fortalece la credibilidad de la guía en el ámbito internacional. La evaluación incluye factores como la técnica culinaria, la calidad de los ingredientes y la consistencia en el servicio.

El resultado de este proceso se dará a conocer el 20 de mayo en Guadalajara, cuando se anuncien los restaurantes que formarán parte de la edición correspondiente.

La inclusión de un destino en la Guía Michelin implica un proceso de evaluación exhaustivo que puede extenderse durante varios meses. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Gastronomía como motor de desarrollo

El turismo gastronómico se ha convertido en uno de los segmentos más dinámicos de la industria turística a nivel mundial. La demanda de experiencias culinarias ha crecido en los últimos años y ha impulsado la creación de nuevas propuestas gastronómicas y rutas culinarias.

En el caso de Jalisco, la gastronomía no solo representa una tradición cultural, sino también una oportunidad económica para miles de personas que participan en la cadena productiva.

“La gastronomía es un segmento turístico transversal". “No importa el motivo del viaje: todos los visitantes consumen alimentos, y cuando ese consumo se convierte en experiencia, se transforma en un motor de desarrollo económico”, dijo Fridman.

La incorporación del estado a la Guía Michelin confirma el papel de la cocina como un elemento estratégico para el crecimiento del turismo y para la promoción de la cultura local. Este reconocimiento internacional abre la puerta a nuevas oportunidades de inversión, innovación y desarrollo en el sector gastronómico.

En un escenario donde la competencia entre destinos turísticos es cada vez mayor, la presencia de Jalisco en la Guía Michelin fortalece su posicionamiento como un referente culinario y cultural. El anuncio marca el inicio de una etapa en la que la gastronomía se consolida como uno de los principales motores del turismo en el estado y como una herramienta para proyectar su identidad en el ámbito internacional.

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