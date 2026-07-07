Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este martes 7 de julio de 2026.

En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar, así como alertar de cuatro banderas rojas y otras cuatro moradas para el día de hoy.

Estado de playas de Puerto Vallarta para el martes 7 de julio

Bandera Amarilla (precaución)

Playa Palmares

Playa Muertos

Playa Camarones

Playa de Oro

Playa Holly (zona principal)

Bandera Amarilla y Morada

Playa Burros, lado del Río Cuale

Bandera Amarilla y Roja

Playa Holly, lado del río

Bandera Morada y Roja

Playa Westin

Playa Marriott

Playa Boca Negra

Con ello, las playas con restricción de actividades recreativas son Playa Holly, Playa Westin, Playa Marriot y Playa Bocanegra. Además, se tiene notificación de presencia de fauna silvestre en Playa Burros, Playa Westin, Playa Marriot y Playa Bocanegra.

De igual forma, en caso de detectar a algún espécimen de fauna silvestre en cualquiera de las playas de Puerto Vallarta, este deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.

Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para playas con bandera amarilla el día de hoy:

Extremar precauciones al ingresar al mar.

Atender en todo momento las indicaciones de los guardavidas.

Evitar nadar en zonas señalizadas, si hubiese, con bandera roja.

Mantener especial atención ante la posible presencia de fauna marina.

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¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

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OB