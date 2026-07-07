Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, guardavidas del municipio informaron el estatus de banderas de las playas del municipio para este martes 7 de julio de 2026.En esta jornada, las autoridades municipales han decidido activar la bandera amarilla en varias playas de Puerto Vallarta debido al estado del mar, así como alertar de cuatro banderas rojas y otras cuatro moradas para el día de hoy.Con ello, las playas con restricción de actividades recreativas son Playa Holly, Playa Westin, Playa Marriot y Playa Bocanegra. Además, se tiene notificación de presencia de fauna silvestre en Playa Burros, Playa Westin, Playa Marriot y Playa Bocanegra.De igual forma, en caso de detectar a algún espécimen de fauna silvestre en cualquiera de las playas de Puerto Vallarta, este deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.Ante ello, el servicio de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta emite las siguientes recomendaciones para playas con bandera amarilla el día de hoy:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB