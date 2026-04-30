Trump apresura el despido de Jimmy Kimmel

Esta mañana, el presidente estadounidense Donald Trump utilizó su primera publicación en Truth Social para solicitar el despido de Jimmy Kimmel.

"¿Cuándo el ABC 'Red de Falsas Noticias' despedirá al realmente poco gracioso Jimmy Kimmel, el cual preside incompetentemente uno de los más bajos ratings de la televisión? La gente está furiosa ¡Más vale que sea pronto!" escribió el presidente este jueves 30 de abril.

ESPECIAL / TRUTH SOCIAL

La broma polémica de Kimmel

La semana pasada, Kimmel hizo una parodia sobre la cena anual de los periodistas que cubren la Casa Blanca. En el video con montaje, fingió ser el cómico encargado de entretener a los invitados. Pese a que Kimmel realizó varias bromas, aunque recibió especial atención aquella relacionada con Melania y el propio Donald Trump.

"Nuestra primera dama, Melania, está aquí. Miren a Melania, tan hermosa. Señora Trump, tiene un brillo como el de una viuda expectante", dijo Kimmel con una imagen en la que la primera dama aparece con un rostro serio.

La propia Melania Trump consideró la broma de Kimmel una "retórica de odio y violencia" que "pretende dividir" a Estados Unidos, y señaló que la cadena ABC debería "tomar medidas" por ello a través de una publicación en su perfil oficial de X.

Por su parte, el presentador y comediante sostuvo que "fue una broma muy suave sobre el hecho de que él tiene casi 80 años y ella es más joven que yo. No fue, ni por asomo, una llamada al asesinato. Y ellos lo saben", expresó Kimmel en el episodio de este lunes de su programa 'Jimmy Kimmel Show', que se emite en ABC. Después de ello, con su caracteristico humor remató: "llevo muchos años expresándome abiertamente en contra de la violencia armada, pero entiendo que la primera dama haya pasado por una experiencia estresante este fin de semana. Probablemente todos los fines de semana sean estresantes en esa casa", expresó Kimmel.

ABC ya ha suspendido a Jimmy Kimmel

Cabe destacar que el año pasado, la cadena ABC suspendió el programa de Kimmel tras comentarios que hizo sobre Charlie Kirk, el activista conservador asesinado en un tiroteo. En ese sentido, The Walt Disney Company analiza el futuro de Jimmy Kimmel en ABC, así como la Federal Communications Commission (FCC) ordenó una revisión anticipada de las licencias de las estaciones de ABC, lo cual es una medida poco habitual.

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