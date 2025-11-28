Una intensa movilización de autoridades federales, estatales y municipales se registró la madrugada de este viernes en el Centro Integral de Justicia Regional de Puerto Vallarta, luego de que una explosión dentro del penal provocara la muerte de dos internos que laboraban en el turno nocturno.

De acuerdo con información oficial, el estallido ocurrió en el taller de reciclado del reclusorio, donde los trabajadores realizaban actividades de separación de plásticos. Tras la explosión, se generó un incendio que se propagó rápidamente y alcanzó un área aproximada de 160 metros cuadrados.

El personal del centro penitenciario activó de inmediato los protocolos de emergencia, permitiendo que la brigada interna de Protección Civil iniciara maniobras de contención mientras se notificaba a las instancias correspondientes.

Minutos después arribaron elementos de Servicios Médicos Municipales, así como unidades estatal y municipal de Protección Civil y Bomberos, quienes comenzaron las labores de combate al fuego desde distintos frentes para evitar que alcanzara la zona de carpintería.

Durante la evacuación del área afectada, los custodios detectaron que dos internos estaban lesionados y que otros dos no habían sido localizados. Los heridos fueron atendidos dentro del propio complejo y se determinó que no requerían hospitalización.

Una vez controladas las llamas, los brigadistas localizaron los cuerpos sin vida de los dos internos desaparecidos, quienes se encontraban laborando en el taller al momento del incidente. Las autoridades dieron aviso a sus familiares y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses inició los peritajes correspondientes para determinar las causas de la explosión.

El siniestro también movilizó a personal de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, así como a elementos de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, quienes mantienen un perímetro de vigilancia en torno al penal.

MF