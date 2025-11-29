Sábado, 29 de Noviembre 2025

Ubicaciones y servicios disponibles de la veterinaria del Dr Simi en Guadalajara

La veterinaria de Farmacias Similares busca ofrecer servicios de calidad para tus mascotas a un buen precio

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Aquí puedes llevar a tu mascota a atenderse en el SimiPet Care. NTX / SUN / ARCHIVO

El SimiPet Care parte de los servicios de Farmacias Similares es una serie de establecimientos de salud para mascotas en México que ofrece consultas veterinarias confiables a precios accesibles, personal capacitado e instalaciones de calidad y cercanía a través de sus diversas locaciones en la república mexicana.

En dichos establecimientos se realizan los siguientes servicios para todo tipo de mascotas:

  • Manejo de heridas
  • Aplicación de medicación
  • Prueba de glucosa
  • Pruebas oftálmicas
  • Raspado cutáneo
  • Vendajes

Tomando en cuenta la política de Farmacias Similares de bajo costo de manera que se pueda acceder a servicios veterinarios de calidad sin dañar la economía de las y los dueños. Por ejemplo, la consulta veterinaria tiene un costo de tan solo $75 pesos. Y con respecto a las vacunas que ofrecen, estos son los precios disponibles en el portal digital, todos ellos sujetos a valoraciones presenciales que pueden aumentar el costo final:

  • Bordetella $219
  • Puppy $219
  • Antirrábica $49
  • Triple $199
  • Leucemia $199
  • Séxtuple $219
  • Distemper $169
  • Giardiasis $215

¿Dónde se encuentran en Guadalajara?

En Jalisco existen cinco sucursales, todas ellas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas son las direcciones:

  • Calle República #1554 Int. 2 en la colonia Monumental
  • Avenida Ignacio Luis Vallarta #1843 Int. B en la colonia Lafayette
  • Avenida Patria #2519 Int. A en la colonia El Colli Urbano
  • Calle Puerto Mazatlán #64 en la colonia Miramar
  • Calle Paseo de los Filósofos 1557 en la colonia Colinas de la Normal

El horario de SimiPet Care es de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

