El SimiPet Care parte de los servicios de Farmacias Similares es una serie de establecimientos de salud para mascotas en México que ofrece consultas veterinarias confiables a precios accesibles, personal capacitado e instalaciones de calidad y cercanía a través de sus diversas locaciones en la república mexicana.En dichos establecimientos se realizan los siguientes servicios para todo tipo de mascotas:Tomando en cuenta la política de Farmacias Similares de bajo costo de manera que se pueda acceder a servicios veterinarios de calidad sin dañar la economía de las y los dueños. Por ejemplo, la consulta veterinaria tiene un costo de tan solo $75 pesos. Y con respecto a las vacunas que ofrecen, estos son los precios disponibles en el portal digital, todos ellos sujetos a valoraciones presenciales que pueden aumentar el costo final:En Jalisco existen cinco sucursales, todas ellas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas son las direcciones:El horario de SimiPet Care es de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.