El SimiPet Care parte de los servicios de Farmacias Similares es una serie de establecimientos de salud para mascotas en México que ofrece consultas veterinarias confiables a precios accesibles, personal capacitado e instalaciones de calidad y cercanía a través de sus diversas locaciones en la república mexicana.

En dichos establecimientos se realizan los siguientes servicios para todo tipo de mascotas:

Manejo de heridas

Aplicación de medicación

Prueba de glucosa

Pruebas oftálmicas

Raspado cutáneo

Vendajes

Tomando en cuenta la política de Farmacias Similares de bajo costo de manera que se pueda acceder a servicios veterinarios de calidad sin dañar la economía de las y los dueños. Por ejemplo, la consulta veterinaria tiene un costo de tan solo $75 pesos. Y con respecto a las vacunas que ofrecen, estos son los precios disponibles en el portal digital, todos ellos sujetos a valoraciones presenciales que pueden aumentar el costo final:

Bordetella $219

Puppy $219

Antirrábica $49

Triple $199

Leucemia $199

Séxtuple $219

Distemper $169

Giardiasis $215

¿Dónde se encuentran en Guadalajara?

En Jalisco existen cinco sucursales, todas ellas dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). Estas son las direcciones:

Calle República #1554 Int. 2 en la colonia Monumental

Avenida Ignacio Luis Vallarta #1843 Int. B en la colonia Lafayette

Avenida Patria #2519 Int. A en la colonia El Colli Urbano

Calle Puerto Mazatlán #64 en la colonia Miramar

Calle Paseo de los Filósofos 1557 en la colonia Colinas de la Normal

El horario de SimiPet Care es de lunes a sábado de 9:00 a 21:00 horas y domingos de 9:00 a 15:00 horas.

