El día de ayer, la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Zapopan implementó un operativo preventivo en las inmediaciones estadio AKRON para asegurar la tranquilidad de los asistentes al partido de Cuartos de Final de la Liga MX entre Chivas y Cruz Azul. Entre los resultados de los operativos se encuentra la detención de tres sujetos y la recuperación de tres vehículos robados en el mismo hecho.

Los hechos ocurrieron ayer jueves por la noche luego de que los elementos que integraban el operativo preventivo avistaron tres camionetas Nissan Frontier, color gris tripuladas por tres sujetos que al percatarse de la presencia de los uniformados mostraron una actitud inusual por lo que les marcaron el alto.

Tras realizar el registro preventivo correspondiente, a los tres sujetos de 20, 26 y 27 años de edad, les fueron localizados varios envoltorios con vegetal seco con las características de la marihuana. Además de ello, mientras se realizaba el registro de los sospechosos, a través del número global de emergencia 911 se reportó el robo de tres vehículos que coincidían con las características de las camionetas por las que circulaban los sujetos.

Al comprobar que se trataban de los mismos vehículos, las camionetas fueron aseguradas.

Por ambos hechos, las tres personas fueron puestas en custodia y el servicio completo fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

