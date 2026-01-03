Luego de que fuera privado de la libertad a finales de diciembre de 2025 por hombres armados cuando se dirigía a Puerto Vallarta, el empresario tequilero Adrián Corona fue encontrado muerto en el municipio de Atenguillo el pasado 29 de diciembre.

La Fiscalía de Jalisco informó que el cuerpo, que presentaba huellas de golpes y un impacto de bala, fue localizado a orillas de la carretera en dicho municipio. El cadáver ya fue entregado a sus familiares el pasado jueves 1 de enero y la Vicefiscalía en Investigación Regional continúan con las investigaciones a fin de esclarecer los hechos del homicidio.

Trascendió que el empresario, presidente de Grupo Corona, viajaba en compañía de sus hijos y su pareja hacia Puerto Vallarta cuando sujetos armados los interceptaron en la autopista hacia Talpa de Allende, en el punto conocido como Crucero Volcanes, dentro del municipio de Atenguillo. Los agresores los despojaron de sus teléfonos, relojes y pertenencias y posteriormente se llevaron por la fuerza a Corona.

Tras varios días sin tener conocer el paradero del empresario, el cuerpo fue localizado en las inmediaciones de la zona donde habían sido interceptados, sin que existiera exigencia de dinero ni solicitud de rescate.

MF