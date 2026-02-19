Este jueves 19 de febrero a partir de las 19:00 horas, los amantes del cine podrán conectarse a la primera Venta Nocturna en Vivo de este año en Cinépolis. Tendrán que hacerlo a través de palomaynacho.com/envivo para participar en dinámicas y descubrir promociones exclusivas.

El Live streaming se podrá ver de manera simultánea en todas las redes sociales oficiales de Cinépolis que actualmente son Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Sin embargo, solo aquellos que ingresen a través del link mencionado, es decir, el enlace desde la cuenta principal, podrán participar en las dinámicas para conseguir premios.

El del día de hoy se presenta la primera de cuatro Ventas Nocturnas que Cinépolis tiene programadas para este 2026. Los descuentos de esta jornada serán dados a conocer en tiempo real durante la transmisión en vivo, sin embargo, si tienes curiosidad de qué clase de ofertas pudieras conseguir, a continuación te mostramos un listado.

Estas son las ofertas y artículos que podrás obtener si participas de las dinámicas de Cinépolis

Boletos a precio especial con descuentos de hasta el 50% , En salas tradicionales, Cinépolis Pluus® y formatos como Macro XE®, VIP®, IMAX®, 4DX® y Junior®. La promoción será válida el 19 de febrero, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., para funciones del 19 al 25 de febrero de 2026.

, En salas tradicionales, Cinépolis Pluus® y formatos como Macro XE®, VIP®, IMAX®, 4DX® y Junior®. La promoción será válida el 19 de febrero, de 7:00 p.m. a 8:30 p.m., para funciones del 19 al 25 de febrero de 2026. Combos en dulcería con descuentos especiales , diseñados para compartir en pareja, en familia o entre amigos, con opciones seleccionadas que ofrecerán ahorros exclusivos durante la noche.

, diseñados para compartir en pareja, en familia o entre amigos, con opciones seleccionadas que ofrecerán ahorros exclusivos durante la noche. Promociones en delivery , disponibles en plataformas como DiDi Food, Uber Eats y Rappi, para que la experiencia Cinépolis también pueda disfrutarse desde casa.

, disponibles en plataformas como DiDi Food, Uber Eats y Rappi, para que la experiencia Cinépolis también pueda disfrutarse desde casa. Dinámicas y premios especiales, con artículos de colección, mercancía oficial de estrenos y experiencias únicas para quienes participen durante la transmisión.

Por último, una de los sucesos estelares de la noche será el lanzamiento del Combo Cita Cinépolis, el cual estará formado por dos refrescos jumbo, 1 palimitas jumbo, 1 nachos jumbo, 2 boletos en formato tradicional. Y lo mejor es que, quienes se conecten al Live, podrán participar para ganar el Combo Cita a precio especial ¡por el resto de 2026!

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

