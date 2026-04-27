El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó este lunes 27 de abril del 2026 un reconocimiento al gobierno mexicano por la captura de Audias Flores Silva, alias "El Jardinero", integrante del Cártel Nueva Generación (CNG), en Nayarit.

"La detención de Audias Flores-Silva, 'El Jardinero', un líder clave del violento CNG, representa un paso importante contra quienes lucran con el fentanilo y generan violencia en nuestras comunidades", dijo Johnson en su cuenta en X. "Acciones como esta son esenciales para garantizar que quienes trafican drogas rindan cuentas", añadió.

El embajador reconoció el trabajo del Gabinete de Seguridad y la Secretaría de Marina en el operativo que condujo a la captura y "por su valentía y compromiso. Cuando actuamos con determinación, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones bajo el liderazgo" de los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Claudia Sheinbaum.

Reconozco la valentía y precisión de @SEMAR_mx en la operación que llevó a la detención de Audias Flores-Silva, “El Jardinero.” Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos… https://t.co/WFngRhE4uh— Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) April 27, 2026

Asimismo, compartió el video de la Semar donde se observa el momento de la detención del integrante del CNG con el mensaje:

"Reconozco la valentía y precisión de la Semar en la operación que llevó a la detención de Audias Flores-Silva, 'El Jardinero'. Acciones como esta fortalecen la seguridad y contribuyen a desarticular redes criminales que amenazan a nuestras comunidades. Juntos, logramos resultados que hacen más seguras a nuestras naciones", escribió.

JM