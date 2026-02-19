La belleza está en los ojos de quien mira... Especialmente si te encuentras en uno de los quince países con los hombres más guapos según Zenit Life, una publicación digital dirigida por la cadena de hoteles alrededor del mundo que se dedica a hacer recopilaciones de los mayores atractivos de los destinos turísticos repartidos a lo largo del globo, así sean sus habitantes.

Es verdad que en gustos se rompen géneros; dependiendo del lugar en el que te encuentres es posible que se de preferencia a ciertos rasgos específicos como la altura, el color de ojos y cabello, el rostro agraciado y la musculatura general. No obstante, en esta ocasión, Zenit Life intenta hacer una breve recopilación de los rasgos que las y los turistas han observado de los países que han visitado.

En ese sentido, se ha buscado que el listado de países incluya todos aquellos lugares en los que la mirada de los visitantes se haya ido más allá de los monumentos, arquitectura y paisajes; y se ha dado un dictamen final en una publicación del año pasado.

Con respecto a la recopilación, se utilizó un estudio realizado por Insider Monkey, un portal internacional de inversiones y finanzas, el cual ha respondido la solicitud con base en una selección de fuentes en internet, acerca de buscandolos países que acumulan más hombres guapos, dependiendo de las veces que se clasificaran en este tipo de listdos y la posición final que ocuparon.

En este país se encuentran los hombres más guapos del mundo

Los resultados ponen al frente a España liderada por nombres como Jon Kortajarena, Andrés Velencoso, Oriol Elcacho, Joan Pedrola, Miguel Ángel Silvestre y Martiño Rivas. Todos ellos, modelos que han triunfado en pasarelas internacionales como en campañas publicitarias y revistas de moda. Aunque el estudio también incluyó a Fran Zafra, Jesús Castro Alejo Humames, Carlos Galobart, Pau Ramis, Jaume Martí, Justino González, Mario López, Óscar Kindelán, Pablo Fernández, Unai Bartra y Gonzalo San Román, como hombres por los que vale la pena viajara a España.

Sin embargo, si este no es el país al que deseas viajar, quizá puedas tomar en consideración alguno de los quince que arrojó el análisis de Insider Monkey.

Esta es la lista completa de países con hombres atractivos

España Suecia Francia Brasil Italia Turquía India Estados Unidos Japón Alemania Arabia Saudita Reino Unido Canadá Dinamarca Sudáfrica

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB