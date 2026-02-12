Jueves, 12 de Febrero 2026

Activan bandera roja en siete playas de Puerto Vallarta

Así es el estado de las principales playas de Puerto Vallarta para este jueves 12 de febrero de 2026

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así se encuentran las playas de Puerto Vallarta este jueves 12 de febrero de 2026. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta

Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y siete de ellas cuentan con bandera roja por lo que el ingreso recreativo está prohibido debido a las condiciones marítimas.

Estas son las siete playas con ingreso prohibido por la activación de la bandera roja:

  • Playa de Oro
  • Playa del Holly
  • Playas Camarones (Norte y Sur)
  • Playa Burros
  • Playa Olas Altas
  • Playa Palmarés
  • Punta Negra

Por otro lado, una playas cuenta con bandera amarilla. Este estado advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro. La playa con esta advertencia para el día de hoy es Playa Muertos.

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas. De igual forma, cualquier avistamiento de animales silvestres deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911. Hasta el momento, ninguna bandera morada ha sido anunciada.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

  • Bandera verde: Área segura para nadar
  • Bandera amarilla: Nadar con precaución
  • Bandera roja: Prohibido ingresar al mar
  • Bandera morada: Presencia de fauna nociva
  • Bandera negra: Playa cerrada

