Ante los recientes casos registrados en Morena y el Partido del Trabajo, donde se dio la detención del ex alcalde de Tequila, Diego “N” por vínculos con la criminalidad y delitos como extorsión, y la información dada a conocer en medios de comunicación sobre los antecedentes penales del hoy Diputado Local Leonardo Almaguer, la priista Laura Haro ha revivido el debate sobre la importancia de conocer el pasado en materia penal de quienes ocupan cargos públicos y en partidos políticos.

Así, esta mañana Haro Ramírez, quien tomó licencia al cargo de presidenta estatal del PRI en Jalisco, para participar en el proceso de renovación interna del partido, acudió a tramitar su constancia de no antecedentes penales, pues advirtió que si bien no es un requisito del PRI para contender por la Dirigencia Estatal, "en un acto de transparencia y ética", por lo cual ella decidió presentarla.

"Lo prometido es deuda: acabo de venir aquí a solicitar mi constancia de no antecedentes penales, y aunque la convocatoria para renovar la dirigencia del PRI 2026-2030, no me pide estos requisitos, yo creo que lo moral debe de estar por encima de absolutamente todo, así que aquí estamos firmes", señaló la priista.

Señaló que, además, que se someterá a los más rigurosos exámenes de control y confianza, como pruebas psicométricas, polígrafo, antidrogas y estudios de salud, para presentarlas ante el priismo como carta de presentación, mismas que ya había presentado cuando contendió como candidata a la Gubernatura de Jalisco durante el pasado proceso electoral, y llamó a las demás candidaturas a replicarlo.

"Me practicaré todos los exámenes de control y confianza, porque el que nada debe nada teme. Y a diferencia de los de Morena, que tienen antecedentes penales que tienen vínculos con la criminalidad, nosotros dejamos en claro de qué estamos hechos, qué nos antecede y por qué estamos convencidos y convencidas que debemos de subir la vara para quienes tengan alguna aspiración política: más requisitos de elegibilidad", finalizó Haro Ramírez.

