Mónica Magaña cuestiona a Morena por abandono presupuestal a Jalisco

En el marco de la comparecencia de las Secretarías de Transporte y de Hacienda Pública de Jalisco, en el contexto del aumento a la tarifa del transporte público en la Entidad, la diputada local por Movimiento Ciudadano Mónica Magaña, cuestionó ante la bancada de Morena el abandono presupuestal hacia Jalisco, por parte del Gobierno Federal evidenciado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026.

La legisladora, representante del Distrito 10 de Zapopan, señaló que el ajuste a la tarifa del transporte público en Jalisco no es una medida aislada, "sino que viene acompañado de mejoras obligatorias y compromisos concretos para las y los usuarios, entre ellas la incorporación de más trenes a las Líneas 1 y 2 del Tren Ligero, la ampliación de unidades articuladas en Mi Macro Calzada y Mi Macro Periférico y el fortalecimiento de rutas alimentadoras".

También destacó la implementación de dispositivos GPS en el 100 por ciento de las unidades del transporte público, "así como las mejoras en accesibilidad, seguridad y condiciones laborales para las y los operadores".

En este sentido, Magaña Mendoza aprovechó para señalar que, pese a que el presupuesto federal asciende a más de 10 billones de pesos, no se asignó un peso para el transporte público de Jalisco, ni para nuevas obras de infraestructura, hospitales, carreteras, sistemas de agua potable o fortalecimiento educativo, lo que calificó como una decisión política que castiga al estado. "Cuando revisamos el presupuesto, vemos que ninguna de estas obras tiene un solo peso destinado, ¿por qué no?", cuestionó Mónica Magaña.

Indicó que el abandono presupuestal no se limita al tema de movilidad, sino que se extiende a sectores estratégicos como la salud, la educación y la infraestructura, con recortes y omisiones que han dejado al estado sin medicamentos, sin nuevos hospitales, con escuelas y carreteras abandonadas y sin el cumplimiento del presupuesto comprometido incluso para la Universidad de Guadalajara.

Indicó que, si de verdad existiera una voluntad para apoyar a las familias jaliscienses, el Gobierno Federal podría realizar al menos tres acciones inmediatas: aprobar una reducción al precio del diésel y la gasolina; subsidiar la tarifa del transporte público, como ocurre en la Ciudad de México; y destinar recursos federales a obras públicas estratégicas que mejoren la calidad de vida de la población.

Además, aprovechó para señalar el trato diferenciado que la Federación da otras entidades, al señalar que por ejemplo, a la Ciudad de México sí se han destinado miles de millones de pesos para proyectos de transporte, "mientras que Jalisco ha sido excluido de cualquier apoyo federal, a pesar de que el estado ha asumido con recursos propios inversiones y compromisos para sostener y mejorar sus sistemas de movilidad y servicios públicos", comentó.

Por último, la diputada emecista cuestionó la ausencia de la Federación que a diferencia del Estado, no se ha pronunciado para destinar algún fondo o esquema de apoyo que permita contener el impacto del ajuste a la tarifa que responde al incremento en los combustibles, costos laborales y aumentos de salarios.

