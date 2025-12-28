Arquidiócesis de Guadalajara clausura Año Jubilar en Catedral Metropolitana

La Arquidiócesis de Guadalajara convocó a la comunidad diocesana a participar en la solemne Clausura del Año Jubilar 2025: “Peregrinos de la Esperanza”, que se ha celebrado este domingo 28 de diciembre de 2025 en la Catedral Metropolitana de Guadalajara.

Mediante una carta circular, dirigida a toda la Comunidad Diocesana, el Cardenal José Francisco Robles, Arzobispo de Guadalajara señala que este tiempo jubilar ha sido un “tiempo especial de gracia, conversión y esperanza”, para toda la Iglesia universal en este año santo convocado por el Papa Francisco, hoy de feliz memoria, y que tocó continuar al Papa León XIV, ahora sumo pontífice de la Iglesia Católica.

En la circular, se subraya el sentido de este jubileo como una experiencia de fe que ha acompañado a los fieles “como peregrinos de la esperanza” en su caminar espiritual, reafirmando la importancia de vivir la fe con intensidad y apertura al Espíritu Santo.

La celebración de clausura sería presidida por el Cardenal Robles, quien exhortó a los fieles a participar con un espíritu de acción de gracias y de compromiso renovado.

El documento indica que la conclusión del Jubileo es ocasión para “dar gracias a Dios por los frutos espirituales vividos” y para “reafirmar nuestro compromiso con la misión evangelizadora de la Iglesia local”.

Este Año Jubilar, celebrado bajo el lema “Peregrinos de la Esperanza”, ha incluido la apertura de iglesias jubilares —lugares sagrados designados para la peregrinación espiritual—, así como un llamado constante a la conversión personal, a la reconciliación, al encuentro sacramental y al testimonio de misericordia cristiana en medio de las realidades sociales.

La Arquidiócesis invita a sacerdotes, religiosos y fieles en general, a unirse en esta Eucaristía de clausura, que no sólo simboliza el cierre de un ciclo espiritual, sino que también marca el inicio de un compromiso renovado para vivir la fe con esperanza y coherencia cristiana.

