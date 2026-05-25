Muere adulto mayor tras ser arrollado por una unidad del transporte público en Guadalajara; el chofer fue detenido

La mañana de este lunes, un trágico percance le arrebató la vida a un hombre adulto mayor, quien fue embestido por una unidad de la ruta C29 , antes 610.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas Malecón y Gigantes, a pocos metros del Parque Luis Quintanar, donde el hombre adulto mayor fue arrollado por la unidad mencionada.

Te puede interesar: Apuestan por mujeres conductoras para cubrir déficit de choferes en el transporte público de Jalisco

De acuerdo con el comisario operativo de la Policía Metropolitana, quien atendió el hecho, tras el percance, el sujeto que conducía el camión señalado por el atropellamiento descendió de la unidad e intentó huir; sin embargo, fue alcanzado por los elementos , quienes se percataron de su intento de escape. Tras una breve persecución, el conductor fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público.

De acuerdo con el chofer, el adulto mayor, de quien no se ofrecieron mayores características, quedó en un punto ciego para él, por lo que no se percató cuando ocurrió el siniestro.

Sin embargo, será tras los peritajes correspondientes que se pueda determinar responsabilidades y se defina la situación del conductor.

CORTESÍA/SECRETARÍA DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Luego del atropellamiento se solicitó la presencia de los Servicios Médicos Municipales, que tras acudir al punto del atropellamiento confirmaron que el adulto mayor ya no tenía signos vitales. Su cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que sea reconocido oficialmente por alguno de sus familiares.

Segundo caso de atropellamiento en menos de una semana

Este hecho se convierte en el segundo en su tipo en menos de una semana. Apenas el pasado martes 19 de mayo, un ciclista de aproximadamente 35 años perdió la vida tras ser arrollado en el cruce de las calles Pablo Valdez y Rita Pérez de Moreno, en la colonia San Juan Bosco, tras ser embestido por el conductor de un camión de la ruta 360.

De acuerdo con testigos que presenciaron el hecho, luego de atropellar a la víctima, a la que arrastró por algunos instantes, "el conductor se echó para atrás", y acabó con la vida del hombre en el lugar. Tras el incidente, el señalado como responsable huyó del lugar de los hechos.

También puedes leer: Arrancan nuevas rutas de transporte en la ZMG; estas son las zonas beneficiadas

Aunque la Secretaría del Transporte de Jalisco no ha actualizado las cifras en la materia desde el pasado mes de febrero, de acuerdo con registros hemerográficos, esta sería al menos la séptima víctima mortal relacionada con alguna unidad de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El 2025 cerró con 30 víctimas, cifra menor que las 38 registradas en todo 2024, pero mayor a las 26 reportadas en el 2023 por la autoridad estatal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP