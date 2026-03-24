El programa de asistencia social Voluntades, impulsado por el DIF Zapopan, continuó sus entregas por las delegaciones del municipio. Este martes, el Parque de la Mujer, en la colonia de Tesistán, fue la sede para realizar la repartición de 300 tarjetas a nuevos beneficiarios, con el objetivo de alcanzar 700 entregas en el mismo sector del municipio de Zapopan.

Con este instrumento de asistencia social, se busca que las familias que habitan en zonas vulnerables dejen de aplazar temas de salud por falta de recursos, facilitándoles el acceso a servicios médicos de alta especialidad mediante descuentos preferenciales.

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, subrayó que el programa forma parte de una estrategia enfocada en traducir las ideas en acciones concretas, especialmente en proyectos que tengan un impacto directo en la vida cotidiana de la población más vulnerable.

“Lo importante es que estos proyectos pasen de ser una idea a una realidad. En Zapopan trabajamos bajo una lógica muy clara, encontrar el cómo sí. Voluntades es un ejemplo de ello, porque conecta a la gente con servicios de calidad y genera un impacto directo en su vida diaria”, declaró el alcalde.

Por su parte, Martha Moragrega, Presidenta del Voluntariado del DIF Zapopan, agradeció la calidez con la que siempre son recibidos en esta delegación y reafirmó el compromiso de reducir la brecha de desigualdad.

“Me da mucho gusto verlos y que hoy se lleven esta tarjeta que con tanto cariño trabajamos. Queremos que sientan ese acompañamiento, que sepan que el Voluntariado y el DIF estamos para buscar el cómo ayudar a sus familias y que estos descuentos en salud les cambien de verdad el día a día", enfatizó la presidenta.

Descuentos como beneficio

La Tarjeta Voluntades es una llave para obtener descuentos reales en servicios médicos que suelen ser costosos. Guillermo Loza Garcilita, director de Servicios del Sistema DIF Zapopan, explicó durante el evento que el objetivo es que el ciudadano reciba la misma calidad que cualquier cliente privado.

"Queremos que las personas vayan a los mejores hospitales, a las mejores clínicas y farmacias, y reciban un trato de calidad. Por ejemplo, con los cardiólogos, una consulta que cuesta más de 2 mil pesos, con esta tarjeta nos están haciendo el 50% de descuento, la mitad", destacó el director.

Un modelo basado en alianzas

El programa Voluntades opera como un vínculo con la iniciativa privada para que los servicios de primera necesidad dejen de ser un lujo. Se destacó el acuerdo con negocios aliados que ofrecen principalmente servicios médicos especializados.

Entre las opciones que ya pueden utilizar los nuevos beneficiarios se encuentran:

Salud Visual: Consultas y tratamientos en San Ángel Oftalmología.

Diagnóstico: Descuentos en laboratorios clínicos como CEDIMED y análisis de especialidad.

Bienestar Integral: Servicios de podología y clínicas de rehabilitación física

Loza Garcilita, recordó que este proyecto nació de una charla de oficina y se concretó gracias a la apertura de los empresarios.

"Lo más complicado era llegar con la iniciativa privada y pedirles servicios de calidad a menor costo, pero mi sorpresa fue que todos nos dijeron que sí. Amor con amor se paga", agradeció el director.

¿Cómo utilizarla?

Cada tarjeta cuenta con un folio único y un código QR al reverso. Este sistema permite a los usuarios consultar en tiempo real el catálogo actualizado de aliados, sus ubicaciones y los porcentajes de descuento vigentes, los cuales podrían incrementarse durante meses especiales como el de la lucha contra el cáncer de mama o el mes del niño.

Con la entrega de estas tarjetas, Zapopan refuerza su estrategia de asistencia social en colaboración con el sector privado, apostando por acciones que permitan ampliar el acceso a servicios esenciales a un menor costo.

MF