El día de hoy, en La Mañanera del Pueblo, Iván Escalante Ruiz presentó la actualización del programa de seguimiento "Quién es Quién en los precios de los combustibles". A continuación te mostramos un resumen de la presentación que realiza la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) cada semana.

Estos son los precios promedio de los combustibles registrados del 16 al 22 de junio de 2026:

Gasolina regular a $23.69 por litro

Gasolina premium a $28.46 por litro

Diésel a $27.10 por litro

Por el momento, el subsidio al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se desglosa de la siguiente manera: descuento del 8.7% para la gasolina regular y 14.6% para el diésel.

Con respecto al desglose por marcas, de manera general CorpoGas se posicionó como la gasolinera más cara para cualquier tipo de combustible, mientras que la cadena de establecimientos que ofreció precios más bajos fue Hidrosina.

¿Cuál es la gasolinera más barata de todo el país para la gasolina Magna?

La gasolinera más barata de todo México para surtir gasolina Magna se ubicó en Guadalajara. Con un precio de $23.59 pesos por litro, la gasolinera Sta Filomena Combustibles Marsan, ubicada sobre avenida Colón #1599, esquina 2 de abril en la colonia Morelos, en el municipio capital del estado.

Cabe destacar que el precio más alto registrado por la Profeco para este lunes 29 de junio es de $25.29 pesos por litro y se encuentra en Cancún, Quintana Roo.

Por otro lado, Profeco señaló a otra gasolinera de Guadalajara por ser la más cara para comercializar gasolina tipo Premiun. Mientras el precio más bajo para este combustible fue de $26.99 en una gasolinera ubicada en Mérida, Yucatán; el precio en la gasolinera ARCO, Gasoabastecimiento de Guadalajara, con un precio por litro de $30.95 pesos.

La baja en precios internacionales del petróleo amortigua el recorte de subsidios en México

A pesar de la constante disminución de los subsidios gubernamentales al IEPS, los conductores mexicanos no se han enfrentado a un aumento drástico generalizado en las estaciones de servicio. Reportes financieros recientes explican que el ajuste de las autoridades hacendarias responde directamente a una baja en los precios internacionales del petróleo. Este factor externo ha sido clave para permitir que los costos de venta al público se mantengan relativamente estables, e incluso muestren ligeras disminuciones en el promedio nacional de la gasolina regular.

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OB