El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este 29 de junio el listado de la situación de disponibilidad en sus oficinas ubicadas en todo el país.Según dio a conocer el organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las sedes cuentan con tres estados de disponibilidad, que pueden ser:Algunas de las oficinas del SAT en Jalisco se encuentran desahogadas para agendar citas, pero la mayoría, por desgracia, cuentan con media disponibilidad. Recordatorios del SATRealiza tus trámites mediante las herramientas digitales del SAT:Recuerda que solo es necesario acudir de manera presencial en la generación de e.firma por primera vez.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF