Entregan Llaves de la Ciudad de Guadalajara a alcalde de Barcelona

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo , hizo entrega de las Llaves de la Ciudad y declaratoria de Huésped Distinguido a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona , durante una ceremonia llevada a cabo al mediodía de este lunes en el cabildo tapatío.

La alcaldesa tapatía resaltó que la entrega de esta distinción a la ciudad española implica que haya un cambio de vida en la población mediante la implementación de acciones que se traduzcan en mejor calidad de vida.

" Hoy se las entregamos a una ciudad que representa mucho, no solo para España, sino también para el mundo. Caminar juntas y juntos, a trazar un sendero en el que la esperanza lata en nuestros corazones y también se traduce en acciones que se convierten en política pública que busca cambiar vidas, impactar a las personas ".

Delgadillo urgió a que la capital jalisciense pueda convertirse en un referente global en diferentes agendas.

La presidenta aseguró que Barcelona y Guadalajara comparten agendas, como la movilidad o vivienda, pero también " se abraza la historia y la tradición " como es el caso de la ciudad mexicana, así como la búsqueda de lograr construir justicia e igualdad.

" Tanto en Barcelona como en Guadalajara creemos en la justicia, en la libertad, en la igualdad; que creemos que el autoritarismo no es la herramienta que merecen nuestras ciudades, sino el diálogo, el consenso, la cercanía. Que nuestras ciudades merecen construirse en trabajo ".

" Barcelona y Guadalajara comparten agendas de movilidad, de vivienda, de cambio climático, de resiliencia, que compartimos agendas del impulso a la cultura porque la entendemos como un pilar transformador y también creador ".

Por su parte, Jaume Collboni, agradeció la entrega de las llaves y el reconocimiento como Huéspedes de Honor y resaltó la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) , en la cual, Barcelona es invitada de honor, por lo que reconoce que la ciudad tapatía ha demostrado bastante a la delegación catalana.

" La ciudad es la gente, somos las personas las que hacemos las ciudades. Somos las personas las que hacemos las ciudades; es el acuerdo entre las personas, cómo decidimos convivir, de qué decidimos vivir, cómo queremos que se nos reconozca, qué queremos que sea lo propio de nuestra identidad compartida ".

A la par de la entrega de las llaves de la ciudad y la declaratoria, también se firmó un memorándum de entendimiento para colaboración en temas estratégicos entre ambas ciudades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF