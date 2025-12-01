Entregan Llaves de la Ciudad de Guadalajara a alcalde de Barcelona

La presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, hizo entrega de las Llaves de la Ciudad y declaratoria de Huésped Distinguido a Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, durante una ceremonia llevada a cabo al mediodía de este lunes en el cabildo tapatío.La alcaldesa tapatía resaltó que la entrega de esta distinción a la ciudad española implica que haya un cambio de vida en la población mediante la implementación de acciones que se traduzcan en mejor calidad de vida."Hoy se las entregamos a una ciudad que representa mucho, no solo para España, sino también para el mundo. Caminar juntas y juntos, a trazar un sendero en el que la esperanza lata en nuestros corazones y también se traduce en acciones que se convierten en política pública que busca cambiar vidas, impactar a las personas".Delgadillo urgió a que la capital jalisciense pueda convertirse en un referente global en diferentes agendas.La presidenta aseguró que Barcelona y Guadalajara comparten agendas, como la movilidad o vivienda, pero también "se abraza la historia y la tradición" como es el caso de la ciudad mexicana, así como la búsqueda de lograr construir justicia e igualdad."Tanto en Barcelona como en Guadalajara creemos en la justicia, en la libertad, en la igualdad; que creemos que el autoritarismo no es la herramienta que merecen nuestras ciudades, sino el diálogo, el consenso, la cercanía. Que nuestras ciudades merecen construirse en trabajo"."Barcelona y Guadalajara comparten agendas de movilidad, de vivienda, de cambio climático, de resiliencia, que compartimos agendas del impulso a la cultura porque la entendemos como un pilar transformador y también creador".Por su parte, Jaume Collboni, agradeció la entrega de las llaves y el reconocimiento como Huéspedes de Honor y resaltó la organización de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), en la cual, Barcelona es invitada de honor, por lo que reconoce que la ciudad tapatía ha demostrado bastante a la delegación catalana."La ciudad es la gente, somos las personas las que hacemos las ciudades. Somos las personas las que hacemos las ciudades; es el acuerdo entre las personas, cómo decidimos convivir, de qué decidimos vivir, cómo queremos que se nos reconozca, qué queremos que sea lo propio de nuestra identidad compartida".A la par de la entrega de las llaves de la ciudad y la declaratoria, también se firmó un memorándum de entendimiento para colaboración en temas estratégicos entre ambas ciudades.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF